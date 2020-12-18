iyilik hareketi başlatıyor

Dünyanın en büyük temizlik ve kişisel bakım ürünleri şirketlerinden ve Fairy, Ariel, Prima, Orkid, İpana gibi markaların üreticisi olan Procter & Gamble (P&G), ‘2021 iyilik hareketi’nin ilk adımı olarak COVID-19’un etkilerinin azalması için multi milyon dolarlık finansal destek, ‘Kişisel Koruyucu Donanım’ ve ürün bağışında bulunacak. Topluma katkı, eşitlik ve kapsayıcılık ile çevresel sürdürülebilirlik konularında uzun süredir devam eden ‘Kurumsal Vatandaşlık’ çalışmalarını Lead with Love (Sevgiyle Liderlik Et) kampanyası ile bir araya getiren P&G, yeni yaratıcı filmi “Duygular’ ile herkesi 2021'i, daha fazlasını ve daha iyisini başarmak için bir araya geldiğimiz yıl yapmaya davet ediyor.

180 yılı aşkın süredir ürünleri ve topluma katkı çalışmaları ile içinde bulunduğu toplumu iyileştiren Procter & Gamble (P&G), 2020 yılında başta COVID-19 olmak üzere eşitlik ve çevre adına önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Bu desteklerini bir adım öteye taşıyan P&G, şimdi de COVID-19’dan olumsuz etkilenenlere yardım sunma amacıyla milyonlarca dolar değerinde ürün, Kişisel Koruyucu Donanım (KDD) ve halihazırda sunduğu finansal desteğin, bir sonraki büyük dalgasını duyurdu. Bu kapsamda P&G, markalarıyla birlikte 2021 yılında 2.021 “İyilik Hareketi”ni hayata geçirecek.

P&G’nin iyilik hareketleri, şirketin global olarak başlattığı “Lead with Love” (Sevgiyle Liderlik Et) kampanyasının yeni adımını temsil ediyor ve 2021 yılının; toplum, eşitlik ve gezegenimiz adına daha fazlasını ve daha iyisini başarma amacıyla bir araya geldiğimiz bir yıl olması amacıyla bir eylem çağrısı niteliği taşıyor.

P&G Türkiye Avrupa’dan gelen ek fonla topluma katkı çalışmalarına 2021 yılında da devam edecek

Globalde bu adımları atarken Türkiye’de de önemli projeler gerçekleştiren P&G, bu kapsamda ülkemizde COVID-19 vakası görüldükten sonra ilk etapta özellikle yurt dışından gelen vatandaşların karantina altına alındığı yurtlara ev konforunu sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordinasyon içinde ve Kızılay iş birliğiyle Ariel, Flash ve Fairy ürünlerinden ulaştırırken, yurtlardaki vatandaşlara da Head & Shoulders ve Pantene, Oral-B diş fırçaları, İpana diş macunları, Gillette tıraş ürünleri ve Orkid pedleri gibi ürünler göndermişti. Bu destekleriyle 26 ildeki 43 KYK yurdunda toplamda 17 binden fazla insana ulaşan P&G, “Aynı Çatı Altında, Umutla Yarına” projesi ile çalışmalarına devam etti.

P&G Türkiye proje kapsamında Kızılay iş birliğiyle temel hijyen, sağlık ve kişisel bakım ürünlerinden oluşan toplam 3.5 milyon Lira değerinde Umut 2020 Hijyen Paketlerini on binlerce aileye ulaştırırken pandemi dönemini de kapsayan son 1 yıllık süreçte toplamda 10 milyon liranın üzerinde maddi ve ayni yardım gerçekleştirdi.

Avrupa’da duyurulan ‘iyilik hareket’leri serisi çerçevesinde ek fonla desteklenen P&G Türkiye, ‘Aynı Çatı Altında, Umutla Yarına’ başlığı altında 2021 yılında da toplumsal katkı çalışmalarına devam edecek.

“2.021 iyilik hareketi üzerinden “Sevgiyle Liderlik Etme” taahhüdü veriyoruz”

P&G Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su David Taylor, kampanyayla ilgili şunları söyledi: “P&G, şirket ve marka vatandaşlığı konusunda her zaman lider olmuştur. Erişimimizi ve kaynaklarımızı iyilikle güçlenmek için kullanmaya devam edeceğiz. 2021 yılına girerken P&G olarak, topluluklarda ve toplumun tümünde kalıcı ve olumlu etkiler bırakacak 2.021 iyilik hareketi üzerinden “Sevgiyle Liderlik Etme” taahhüdü veriyoruz” dedi.

P&G’nin Global Pazarlamadan Sorumlu Başkanı Marc Pritchard “2020, bizlere nelerin önem arz ettiği gösterdi ve şirketler ile markaların toplumda oynaması gereken rollere netlik kazandırdı; P&G de bu yönde adımlar attı. Dünyanın en büyük reklam verenlerinden biri olarak, sesimizi ve markalarımızın sesini kullanmak için benzersiz bir konumdayız. Böylece insanların bu konulara eğilmesi, kalplerini açması, diğer yerlerdeki insanlarla birlikte harekete geçmesi ve sevgiyle liderlik etmesi için ilham verebiliriz” dedi.