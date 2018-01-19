İYTE'de yeni pamuk çeşidi geliştirildi

İZMİR (AA) - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Moleküler Biyoloji laboratuvarlarında üniversite-sanayi iş birliğiyle alternatiflerine göre daha verimli ve kaliteli bir pamuk çeşidi geliştirildi.

İYTE Moleküler Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami Doğanlar, yaptığı açıklamada, Aydın'da faaliyet gösteren bir tohum şirketinden gelen talep üzerine daha uzun lifli, yüksek verim ve kaliteye sahip pamuk çeşidi geliştirilmek için çalışma başlattıklarını belirtti.

Yürüttükleri ıslah çalışmaları sonucunda geliştirdikleri pamuk türüne "Lodos" adını verdiklerini ifade eden Doğanlar, bu türün Türkiye için stratejik bir ürün olacağını vurguladı.

Türkiye'nin pamuk üretiminin tüketimi karşılayamadığına işaret eden Doğanlar, "Tekstilde Türkiye'nin rakipleri katma değeri yüksek ürünler üretiyor. Bizim de buna uygun pamuk geliştirmemiz gerekiyordu. Sadece pamuk verimi üzerinden değerlendirme yapmak artık geçerliliğini yitirmiş durumda. Dolayısıyla pamuklarımızın lif kalitelerinin de iyi olması gerekiyor. Laboratuvarlarımızdaki çalışma sonucu verim ve lif kalitesi bakımından en iyi çeşidi geliştirdik." ifadesini kullandı.

- "Türk pamuğu" olarak lanse edilecek

Tohumun deneme çalışmasının ardından ekimine başlandığını, yurt dışından da talepler geldiğini belirten Doğanlar, 5 yıllık süreçte bu çeşidin çok büyük bir pazar bulacağına inandıklarını bildirdi.

Yeni çeşidin üniversite-sanayi iş birliğinin meyvesi olduğuna dikkati çeken Doğanlar, şunları kaydetti:

"Lodos, Türkiye'de doğal olarak yetişen ve tamamen klasik ıslah çalışmalarıyla ortaya çıkmış doğal bir pamuk türü. Biz bunu 'Türk pamuğu' olarak dünyaya lanse edeceğiz. Tamamen Türk bilim adamlarının çalışmasıyla geliştirildi."

Özaltın Tarım Ar-Ge ve Üretim Müdürü Cenk Peynircioğlu da tekstil sanayisinin talepleriyle örtüşen bir ürün geliştirdiklerini, erkenci bir pamuk çeşidi olmasının da tercih nedeni olduğunu belirtti.



