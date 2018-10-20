Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon dünya Bursa Hulusi Çelik Celal Kemal Balkar
Gııdada israf uyarısı
Gııdada israf uyarısı
Bursa'ya dev yatırım
Bursa'ya dev yatırım
Muğla adayı oldu
Muğla adayı oldu
5 liraya sabitledi
Doları 5 liraya sabitledi
Afrika'yı uçuracak
Afrika'yı uçuracak

IZB Wolfsburg 2018 Uluslararası Otomotiv Tedarikçileri Fuarı

- Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, Almanya'nın Wolfsburg kentinde düzenlenen fuara, 10 firma ile katıldı

IZB Wolfsburg 2018 Uluslararası Otomotiv Tedarikçileri Fuarı
banner17

BURSA (AA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Almanya'nın Wolfsburg kentinde düzenlenen "IZB Wolfsburg 2018 Uluslararası Otomotiv Tedarikçileri Fuarı"na 10 firma ile katılım sağladı.

OİB'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın 34 ülkesinden toplam 830 tedarikçi firmanın stant açtığı 16-18 Ekim'deki fuara, Türk firmalarından Al-Kor Makina, Canel Otomotiv, Erbab Otomat, Erenli Sac Profil, Guvenal Kalıp, Haksan Hortum, Orhan Otomotiv, Rözmaş Çelik, Şişecam otomotiv ve Telsama firmaları katıldı.

Fuarda, Türk firmaları, fren sistemleri, elektrik aksamları, akışkan transfer sistemleri, havalandırma sistemleri, bağlantı elemanları ve direksiyon aksamları gibi çok sayıda ürünü katılımcıların beğenisine sundu.

OİB Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Yeşilova, fuara katılım sağlayan firmalara sertifikalarını takdim ederken, Türkiye Hannover Başkonsolosu Banu Manaman ve Hannover Ticaret Ataşesi Nilüfer Sandallı da OİB standını ziyaret etti.

Açıklamada, Türk firmalarının sergilediği ürünlerin ziyaretçilerden büyük ilgi gördüğü ve önemli bağlantılara imza atıldığı belirtildi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaBursaIZB Wolfsburg 2018OİBOtomotivWolfsburg
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1