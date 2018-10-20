BURSA (AA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Almanya'nın Wolfsburg kentinde düzenlenen "IZB Wolfsburg 2018 Uluslararası Otomotiv Tedarikçileri Fuarı"na 10 firma ile katılım sağladı.

OİB'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın 34 ülkesinden toplam 830 tedarikçi firmanın stant açtığı 16-18 Ekim'deki fuara, Türk firmalarından Al-Kor Makina, Canel Otomotiv, Erbab Otomat, Erenli Sac Profil, Guvenal Kalıp, Haksan Hortum, Orhan Otomotiv, Rözmaş Çelik, Şişecam otomotiv ve Telsama firmaları katıldı.

Fuarda, Türk firmaları, fren sistemleri, elektrik aksamları, akışkan transfer sistemleri, havalandırma sistemleri, bağlantı elemanları ve direksiyon aksamları gibi çok sayıda ürünü katılımcıların beğenisine sundu.



OİB Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Yeşilova, fuara katılım sağlayan firmalara sertifikalarını takdim ederken, Türkiye Hannover Başkonsolosu Banu Manaman ve Hannover Ticaret Ataşesi Nilüfer Sandallı da OİB standını ziyaret etti.



Açıklamada, Türk firmalarının sergilediği ürünlerin ziyaretçilerden büyük ilgi gördüğü ve önemli bağlantılara imza atıldığı belirtildi.



