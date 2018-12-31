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İZBAN'ın ek seferlerin durdurulmasına itirazı reddedildi

İZMİR (AA) - İzmir Banliyö AŞ'nin (İZBAN), grev nedeniyle koyduğu ek tren seferlerini sendikanın başvurusu üzerine iptal eden mahkeme kararına itirazı reddedildi. Karşıyaka 1. İş Mahkemesi, İZBAN avukatlarının ek seferlerin durdurulması...

İZBAN'ın ek seferlerin durdurulmasına itirazı reddedildi
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İZMİR (AA) - İzmir Banliyö AŞ'nin (İZBAN), grev nedeniyle koyduğu ek tren seferlerini sendikanın başvurusu üzerine iptal eden mahkeme kararına itirazı reddedildi.

Karşıyaka 1. İş Mahkemesi, İZBAN avukatlarının ek seferlerin durdurulması kararına itirazını değerlendirdi.

Mahkeme, grevdeki işçinin yaptığı işi, alt işveren işçilerine yaptırarak sabah ve akşam saatlerinde konulan seferlerin tedbiren durdurulması kararına İZBAN'ın yaptığı itirazın reddedilmesine karar verdi.

İZBAN avukatları 2 hafta içinde istinaf mahkemesine itiraz edebilecek.

Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası ile İZBAN arasındaki TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 10 Aralık'ta grev kararı alınmış, İZBAN'ın grevin neden olduğu sıkıntıyı asgariye indirebilmek amacıyla koyduğu ek seferler sendikanın başvurusu üzerine Karşıyaka 1. İş Mahkemesi kararıyla 24 Aralık'ta durdurulmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Ek SeferGrevItirazİZBAN
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