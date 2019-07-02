İZBAŞ'ta istihdam yüzde 111 arttı

İzmir Serbest Bölge A.Ş. (İZBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, serbest bölgedeki istihdamın, son 3 yılda yüzde 111 arttığını söyledi.



Sevimli, İZBAŞ Konferans Salonu'nda düzenlenen "İZBAŞ 2019" etkinliğinde yaptığı konuşmada, son 5 yıl içinde yapılan faaliyetlerden bahsetti.



Bölgenin, bu süre içinde altyapısı, hizmet kalitesi, avantajları ve yatırım maliyetlerinin uygunluğu ile farklı sektörlerden yerli ve yabancı yatırımcıların tercihi olduğunu belirten Sevimli, yeni yatırım alanlarının birçoğunda üretime başlandığını anlattı.



Yatırımların devreye girmesiyle bölgede performans artışı yaşandığını ve bu artışların devam edeceğini dile getiren Sevimli, şunları kaydetti:



"2016'da 200 milyon dolarlar civarında olan bölgemizin ticaret hacmi 2017'de yüzde 68 artış ile 351 milyon dolara yükseldi. 2018'de ise yüzde 40 artışla 500 milyon dolara yaklaştı. Bu yılın ilk 6 ayına baktığımızda geçen yıla göre yüzde 50 gibi bir büyüme yaşadık. Bizim öngörümüz 2019'da yüzde 30 büyüyerek 650 milyon dolarlara çıkmaktı ancak bunun 700 milyon dolarları bulacağını düşünüyoruz. Yıl sonunda da yüzde 40'ların üstünde bir büyüme gerçekleştireceğiz."



İstihdam yüzde 111 arttı



Büyümenin istihdama da doğrudan katkı sağladığına değinen Sevimli, "Bölgemizin istihdamı 3 yıl içinde yüzde 111 arttı. Bin 800 kişilerde seyreden istihdamımız 4 binlere ulaştı." dedi.



Ağustosta devreye alınan arıtma tesisiyle de ilgili açıklamalarda bulunan Sevimli, hiçbir arıtma tesisinin tamamen kokusuz olmadığına işaret etti.

Elektrik altyapısının da yenilendiğini aktaran Sevimli, "Şu an 3,5 milyon dolar harcandı. Bu yenilenen yapıyla kullanıcılarımızın şikayetleri en alt düzeye inecektir. Bölgenin içinde elektrik anlamında bir sorun yaşamayacağımızı tahmin ediyorum. İnternet ve telefon yatırımını da yaptık. Fiber optik altyapısını da bölgede kurduk." ifadesini kullandı.



Sevimli, gelişime sürekli açık şekilde, hizmette daima kaliteyi gözeterek, çevreye duyarlı yaklaşımlarla çalışmalara devam edeceklerini de sözlerine ekledi.



Konuşmanın ardından katılımcılar, İZBAŞ Atıksu Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu.