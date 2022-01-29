İZFAŞ'a tam destek dediler alım heyeti için kolları sıvadılar

Dünya doğal taş sektörünün öncü fuarı olan Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 30 Mart – 2 Nisan 2022 tarihlerinde fuarizmir’de 27’nci kez kapılarını açacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Marble İzmir Fuarı’nın 2022 yılına yönelik stratejik planlamaları, online olarak düzenlenen Danışma Kurulu Toplantısı’nda yapıldı. Sektör ile ortak akıl oluşturulan toplantıda, 2022 yılının fuar ve sektör açısından en verimli şekilde geçmesi için yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi. 2023 yılı fuar tarihi de oy çokluğu ile karara bağlandı. 2023 yılı Marble İzmir Fuarı’nın 26 – 29 Nisan tarihlerinde düzenlenmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

İFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı moderatörlüğünde gerçekleştirilen Marble İzmir Fuarı Danışma Kurulu Toplantısına, Türkiye Mermer, Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu, Uluslararası Taş Kongresi Başkanı Prof. Dr. Faruk Çalapkulu ile 50’ye yakın sektör temsilcisi ve İZFAŞ yetkilileri katıldı.

Sektöre ve fuara yönelik bilgiler paylaşan İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, “Sektörde bazı fuarlar ya ertelendi ya da iptal edildi. Ancak Marble İzmir Fuarı 30 Mart - 2 Nisan tarihlerinde 27’nci kez kapılarını tüm dünyaya açmaya hazırlanıyor. Operasyonel süreçlerimiz tüm hızıyla ve eksiksiz olarak devam ediyor. Eski katılımcılarımızın yerleşim süreçleri tamamlanır tamamlanmaz Şubat ayının ikinci yarısı gibi yeni talepleri karşılamak için çalışmalarımızı bu yönde sürdüreceğiz. Fuarlar sektörün tüm aktörlerinin bir araya gelmesi, yeniliklerin tanıtılması, katılımcıların ve ziyaretçilerin yeni ticari bağlantılar yapması açısından son derece önemli ve gerekli organizasyonlardır. Mermer fuarları sayesinde son dönemde doğal taşa karşı ön plana çıkan seramik, fayans gibi yapay yüzey kaplama alternatiflerine karşı neden doğal taş kullanımının olması gerektiği kamuoyuna anlatılabilmektedir” şeklinde konuştu.

Marble İzmir Fuarı, Türkiye doğal taş ihracatının can damarıdır

1995 yılında doğal taş sektörünü Kültürpark’ta buluşturan Marble İzmir Fuarı’nın ilk yılında toplam doğal taş ihracatı 77 milyon dolarken, şu an fuarın da katkısı ile Türkiye’nin doğal taş ihracatının 2 milyar dolara çıktığını vurgulayan Alıcı; son 10 yılda, doğal taş ihracatının Türkiye ekonomisine yaklaşık 20 milyar dolarlık katkı sağladığına dikkat çekti.

Alıcı "Marble İzmir Fuarı, Türkiye doğal taş ihracatının can damarıdır. Kültürpark’ta 47 yerli katılımcısıyla başlayan, 4 bin 719 kişiyi ağırlayan Marble İzmir Fuarı, 2005 yılında kabına sığmadı. Marble sayesinde Türkiye, uluslararası standartlara uygun fuar alanına kavuştu. 2015 yılında fuarizmir’in açılışı, Marble İzmir Fuarı ile birlikte yapıldı. İzmir’e fuarcılıkta uluslararası bir marka değeri kazandıran bu alan, Marble İzmir’in kente katkılarından biri oldu. Sektör fuarı, fuar da sektörü büyüttü. Büyük bir özveri ile sektörümüzle hareket ettiğimiz fuarımız, her yıl olduğu gibi 2022 yılında da dünya doğal taş ticaretinde ülkemizin gücünü temsil edecek” dedi.

Heyecanlı bekleyiş

Dünya doğal taş sektörünü buluşturan ve bu yıl 27’si gerçekleşecek olan Marble İzmir Fuarı’nda, geçmiş yıllarda olduğu gibi beklenti çok yüksek. Katılımcı ve ziyaretçilerden alınan geri dönüşler ve gelen talepler doğrultusunda açık ve kapalı tüm alanlar bu yıl da katılımcıların kullanımına tahsis edilecek. Fuar’ın hedef ziyaretçi profilini, Doğal Taş İşleme Makine ve Teknolojileri Bayi ve Toptancıları, Doğal Taş Uygulamacıları, İnşaat ve Taahhüt Şirketleri, Proje Yönetim ve Danışmalık Şirketleri, Yapı Denetim Şirketleri, Mimarlık Ofisleri, Yapı Marketler, Yapı Malzemeleri Toptancıları, Perakendeci ve Dağıtıcıları, İnşaat Makineleri Bayi ve Toptancıları, Madencilik ve Doğal Taş Şirketleri oluşturuyor. Katılımcı firmalarımızın talepleri doğrultusunda Amerika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere çok geniş bir coğrafyada ziyaretçi çalışmaları, hem doğrudan hem de 3 farklı bölge temsilciliğimiz aracılığı ile yürütülüyor. Temsilcilerimizin faaliyet gösterdiği bölgeler; ABD, Orta Doğu ve Asya, Avrupa ve Rusya olup bu bölgelerdeki ticaret ataşeliklerimiz ile de yakın iş birliği yapılmakta. Hedef ülkelerin çoğunlukla Avrupa ve ABD’den olduğu fuarda tüm doğal taş firmaları fuarizmir’in kapalı hollerinde yer alırken, C holünün %60’ı makine ve makine teknolojileri firmalarına tahsis edilecek.

Marble İzmir Fuarı Danışma Kurulu Toplantısına katılan sektör temsilcileri şunları dile getirdi:

Türkiye Mermer, Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu: “Bütün katılımcı dostlarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Her zaman sektörümün yanındayım. Mermer Fuarı bizim, hepimizin. Sektöre sağladığı katkılardan dolayı önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e, sektörün tüm üyelerine ve İZFAŞ’a çok teşekkür ediyorum.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer: “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da tüm İhracatçı Birlikleri olarak mümkün olduğu kadar daha fazla bütçe ayırarak alım heyetleri getirilmesi konusunda fuara güç katmak amacıyla İZFAŞ’a destek olmalıyız”.

Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu: “Biz dünyanın üç büyük fuarından birine sahibiz. Marble İzmir, Türkiye’nin ve sektörümüzün en önemli fuarıdır. Tüm dünya pek çok konuda zor bir dönemden geçerken, bu zor dönem ülkemize ve sektörümüze farklı avantajlar da sağladı, 2 milyar dolara yakın bir ihracat gerçekleştirdik. Bu miktarın bu yıl da artarak devam edeceğini düşünüyorum”.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya: “Biz biriz, bütünüz. İZFAŞ, tüm İhracatçı Birlikleri ve sektör kurulu üyeleri ile birlikte yüreğimizi ortaya koyup çok güzel bir fuar yapacağız. Elimizden ne geliyorsa üstüne koyarak İZFAŞ’a destek olacağız”.

Uluslararası Taş Kongresi Başkanı Prof. Dr. Faruk Çalapkulu: “Marble Fuarımız Mermer Sevgi Yolu ile başladı ve günümüzde dünyanın en önemli fuarlarından biri oldu. Dünyada pandemi nedeniyle gerçekleşemeyen pek çok fuar varken İZFAŞ, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğini de arkasına alarak büyük başarılara imza attı. Şimdi bütün enerjimizi, desteğimizi başarılı bir fuar geçirmek için harcayacağız”.