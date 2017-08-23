İZKA'nın Yenilenebilir Enerji Atölyeleri İEF'in gözdesi oldu

İZMİR (AA) - İzmir Kalkınma Ajansının (İZKA) bu yıl 86'ıncısı düzenlenen İzmir Enternasyonel Fuarı'nda (İEF) "İzmir'in Doğası İzmir'in Enerjisi" sloganıyla açtığı yenilenebilir enerji temalı stant, ziyaretçi akınına uğruyor.

İZKA'dan yapılan açıklamaya göre, fuarda 8-12 yaş grubu çocuklara yönelik olarak hazırlanan "Yenilenebilir Enerji Atölyeleri" çocukların ve velilerin gözdesi oldu.

Atölyelerle, çocukların yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin bilgi ve farkındalık seviyelerinin yükseltilmesi, enerji verimliliği ve çevre hakkında duyarlılıklarının artırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışabilen oyuncaklar tasarlayarak bu konudaki bilgi ve hayal güçlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Atölyelerde yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan oyuncaklar tasarlayan çocuklar, bu deneyimden büyük mutluluk duyuyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İZKA Genel Sekreter Vekili Sena Gürsoy, bu çalışmayı, Türkiye'nin geleceği olan çocukların Ege'de büyük potansiyel barındıran rüzgar, güneş, biyokütle ve jeotermal enerji konusundaki farkındalıklarını geliştirmek, geleceğin yenilenebilir enerji mühendisleri için merak oluşturabilmek için yaptıklarını belirtti.

İzmirlileri de yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelini daha etkin kullanmaları için bilinçlendirmek istediklerini vurgulayan Gürsoy, "Bu atölye çalışması 8-12 yaş arasındaki tüm çocuklarımızın katılımına açık. Velilerimizi de bu duyarlılığı paylaşarak atölye çalışmalarımız için çocuklarıyla birlikte İZKA standına bekliyoruz." ifadelerini kullandı.