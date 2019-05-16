"İzler: Plato Sanat'ta 10 Yıl Sergisi" açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi çatısı altında çalışmalarını sürdüren Plato Sanat, 10. yılını "İzler: Plato Sanat'ta 10 Yıl" sergisi ile kutluyor.



İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin açıklamasına göre, üniversite çatısı altında çalışmalarını sürdüren Plato Sanat, kurulduğu günden beri, içinde yaşanılan toplumun yanı sıra sanat dünyasını da ilgilendiren önemli soruların tartışıldığı sanatsal bir araştırma merkezi olarak konumlandı.

Plato Sanat, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ile entegrasyonu aracılığıyla içinde bulunduğu kentsel ve sosyal çevrenin olumlu gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlayan ve kar amacı gütmeyen bir sanat kurumu olarak her zaman önemli bir rol oynadı.

Merkez, bugüne kadar hayata geçirdiği sergilerde şiir ve siyaset arasındaki geniş aralıkta türlü konuları gözden geçirerek, hem mevcut yaşam koşullarını hem de kendi içinde bulunulan profesyonel ortamı eleştirel olarak inceleme fırsatı buldu. Böylelikle seneler içerisinde çoğulcu ve heterojen fikirlerin yanı sıra çok sayıda sanatsal yapım stratejisi ve sayısız estetik kavramın sunulduğu yaratıcı bir forum haline geldi.



Merkez, son olarak 10. yılına özel "İzler: Plato Sanat'ta 10 Yıl" sergisini hayata geçirdi.

Direktörlüğünü Ayşegül Çinici Yazıcı'nın, daimi küratörlüğünü ise Prof. Dr. Marcus Graf'ın yürüttüğü Plato Sanat'ın 10 yıllık öyküsü; ekibin ve tüm sanatçılarının çalışmalarının bulunduğu fotoğraf kareleri ve röportaj derlemeleri ile üniversitenin Ayvansaray Yerleşkesinde 3 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.



