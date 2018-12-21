İzmir bölgesindeki TOTAL istasyonlarında işaret diliyle hizmet veriliyor

ANKARA (AA) - TOTAL Oil Türkiye'nin İzmir bölgesindeki 14 akaryakıt istasyonunda işaret diliyle hizmet verilmeye başlandığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, TOTAL'in sosyal sorumluluk projesi kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa’daki 20 istasyonun ön saha ve market çalışanlarına işaret dili eğitimleri verildiği ve söz konusu hizmeti veren akaryakıt istasyonu sayısının 34’e yükseldiği kaydedildi.

Türkiye’de yaklaşık 4 milyona yakın işitme engelli olduğu ifade edilen açıklamada, şirketin tüm Türkiye’deki işitme engelli bireylere ulaşmayı ve gündelik hayatta hizmet alımında yaşadıkları olumsuzluklara çözüm oluşturmayı hedeflediğine işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOTAL Oil Türkiye AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Egesel, engelsiz iletişimi destekleyen ilk akaryakıt firması olmaktan ve "İki Elin Enerjisi Güzel" projesini hayata geçirmekten gurur duyduklarını belirtti.

Egesel, Türkiye’ye değer katmak ve insanımıza hak ettiği en iyi ürün ve hizmeti sunmak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Topluma karşı sorumluluklarımızı da her zaman göz önünde bulundurmaya gayret ediyoruz. Bu hafta İzmir bölgesindeki 14 istasyonumuzun eğitimlerini başarı ile tamamladık. Hedefimiz 2019 Şubat ayı sonunda ülke genelinde 100 istasyonumuzda işaret dilinde hizmet vermek. Projemizin kapsamını çok kısa zamanda genişleterek, farklı hizmet ve çözümlerle işitme engelli bireylerin yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği Başkanı Ebru Akça da birçok sektörde olduğu gibi akaryakıt sektöründe de işitme engellilerin hizmet alırken zorlandıklarına dikkati çekerek, projenin ana amacının duyma ve konuşma yetisinden yoksun bireylerin istasyonda bulunduğu süre içerisinde kendi dilinde hizmet alabilmesi olduğunu aktardı.