İzmir'de iki fuar birden açılacak

İZMİR (AA) - 9. Ekoloji İzmir Fuarı ve 8. Olivtech Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı yarın kapılarını açacak.

İZFAŞ'dan yapılan açıklamada, 9. Ekoloji İzmir Fuarı ile 8. Olivtech Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı'nın 9-12 Mayıs'ta Fuarİzmir'de düzenleneceği kaydedildi.

Ekoloji İzmir Fuarı'nda Türk üreticilerle yabancı ithalatçı ve uzmanların bir araya geleceği belirtilen açıklamada, fuarın ihracat hedeflerine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, son 15 yılda dünyada organik pazarının yüzde 500 büyüdüğünü anımsattı.

Organik ürünlerin hayatın her alanında yerini almaya başladığını bildiren Celep, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde tüketici bilincinin artmasına paralel olarak organik ürünlerin üretimi ve ticaretinin daha da artacağını öngörüyoruz. Organik tarım ülkemizde geçen yirmi yıllık süre içerisinde büyük bir gelişme kaydetti. Kuru üzüm ve kuru incir ihracatı ile başlayan organik tarımda devam eden süreçte yaklaşık 250 ürüne ulaştık. Türkiye genelinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerine göre 2016 yılında toplam 68 bin hektarlık alanda 2 milyon 473 bin 600 tonluk bir üretim yapıyoruz."