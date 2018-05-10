İzmir'de öğrenciler “trafik dedektifi“ oldu

İZMİR (AA) - Türkiye genelinde OPET'in desteğiyle 5 yıldır sürdürülen ve bugüne kadar 4 milyon öğrenciye ulaşan "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla İzmir'de düzenlenen trafik güvenliği eğitimine katılan 200 öğrenci "trafik dedektifi" oldu.

Bayraklı ilçesindeki OPET istasyonunda düzenlenen etkinlikte Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı özel eğitim kadrosu tarafından gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere trafik kurallarının günlük hayatta nasıl etkin kullanılabileceği konusunda bilgi verildi.

Yaklaşık 200 öğrenci, eğitimin ardından yeni edindikleri bilgilerle istasyona gelen sürücülerin trafik bilgilerini gözden geçirmelerini sağladı. Öte yandan öğrenciler, "Emniyet Kemeri Simulasyon Aracı"nda 10 kilometre hızla giderken olası bir trafik kazası anında araç içinde yaşanabilecekleri canlı olarak deneyimledi.

OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, yaptığı açıklamada, firma olarak ticari şirket kimliğinden sıyrılarak bakış açılarını hizmet odağı üzerine kurduklarını söyledi.

Temiz Tuvalet Kampanyası ile 18 yıldır Türkiye'de hijyen konusunda çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Modern toplumların bir diğer önemli göstergesi olan trafik sorunu konusunda ise çok değerli paydaşlarımızla birlikte 2013 yılı sonunda Trafik Dedektifleri Projesi'ni hayata geçirdik ve çalışmalarımızı şevkle sürdürüyoruz. Türkiye'nin en önemli sorunları arasında yer alan trafik kazalarını önlemek ve daha bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla çıktığımız bu yolda bugüne kadar 4-17 yaş arasında, yaklaşık 4 milyon çocuk ve gence trafik eğitimi vererek 'Trafik Dedektifi' kimlik kartı dağıttık. Gelecekte daha az kazanın yaşandığı, daha çağdaş bir ülkede yaşayabilmek için bu gönüllü çalışmamızı sürdüreceğiz."