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İzmir'de yenilenebilir enerjiye 3 milyon avro kaynak

İzmir Kalkınma Ajansının 3 milyon avroluk yenilenebilir enerji destek programıyla kentte bu konuda ihtisaslaşma sağlanması hedefleniyor

İzmir'de yenilenebilir enerjiye 3 milyon avro kaynak

İZMİR (AA) - İzmir'de çevre teknolojileri ve yenilenebilir enerji firmalarının desteklenmesi için 3 milyon avroluk destek programı uygulanacak.
İzmir Kalkınma Ajansından (İZKA) yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle geliştirilen "BEST for Energy" başlıklı programa Avrupa Birliği'nden (AB) onay çıktı.
Ajans tarafından Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği ortaklığında yürütülecek programla İzmir özelinde temiz enerji sektörüne ekipman ve çevre teknolojileri üretimi yapan firmaların desteklenmesi ve kentin küresel rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.
Yaklaşık 3 yıl sürecek program kapsamında kullanıcılara 3 milyon avroluk kaynak aktarılması planlanıyor.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, programla yenilenebilir enerji üretiminde ulusal bir üs haline gelen İzmir'e çok ciddi katkı sağlanacağını ifade etti.
Yavuz, desteğin sadece firmalara değil, bu alanda çalışan akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarına da olumlu katkıları olacağını, programla enerji ekipmanları ve teknolojileri üretiminde ihtisaslaşmanın sağlanacağını kaydetti.

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