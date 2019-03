İzmir'de zeytinyağı ve mobilya fuarı açıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de 30. Uluslararası Mobilya Fuarı (MODEKO 2019) ile 9. Zeytin Zeytinyağı Süt Ürünleri Şarap ve Teknolojileri Fuarı (OLIVTECH 2019) ziyarete açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Fuarİzmir'deki iki holde düzenlenen fuarlardan MODEKO'nun açılışında yaptığı konuşmada, fuarlar kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Aydoğan, "Açılan iki fuar, kent ekonomisine büyük katkıda bulunacak. Böylesine büyük iki sektörü aynı çatı altındaki buluşmayla kentimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Fuarların yeni iş bağlantılarına aracılık etmesini umut ediyoruz." dedi.

Efor Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Nuray Eyigele İşleyen de bu yıl 307 üretici ve tasarımcının yer aldığı MODEKO 2019'a yurt dışından 300'ün üzerinde alıcının katıldığını, fuarın iç pazarın yanında ihracat bağlantılarına da ev sahipliği yapacağını ifade etti.

Fuara bu yıl İnegöl mobilyacılarının da yoğun katılımı olduğuna işaret eden Eyigele, "Dünya çapında 179 ülkeye Türk mobilyası ihraç ediliyor. Fuar sayesinde yerli ve milli olan mobilya sektörümüz her yıl dış ticaret fazlası veriyor. Sektörümüzle birlikte başladık, birlikte başardık." diye konuştu.

- Zeytinyağı ve peynir tadımları

Fuar İzmir'in C Holü'nde bu yıl 9'uncusu düzenlenen OLIVTECH Fuarı'nda da 114 firma stant açtı.

Alım Heyeti Programı kapsamında 21 ülkeden satın almacılar, fuar katılımcılarıyla ikili görüşmelerde bulunuyor.

Fuarda özellikle zeytin ve süt üretim bölgelerinden firmaların tadım etkinlikleri ilgi görüyor.