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İzmir'deki mağaza sayısını 17'ye çıkardı

- Teknosa İzmir'deki 17'inci mağazasını Bayraklı Westpark'ta açtı

İzmir'deki mağaza sayısını 17'ye çıkardı
İSTANBUL (AA) - Teknosa İzmir'deki 17'inci mağazasını Bayraklı Westpark'ta açtı.
Teknosa'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket İzmir'deki mağaza sayısını 17'ye çıkardı. İzmir Bayraklı Westpark'taki yeni Teknosa mağazasında telekomdan küçük ev aletlerine, TV’lerden bilgisayar ve aksesuarlara kadar pek çok ürün avantajlı fiyatlarla tüketicilerle buluşacak.
Verilen bilgiye göre Teknosa, Ege'deki mağaza yatırımlarına devam ediyor. Bayraklı Westpark'ta yer alan, toplam 543 metrekarelik alana sahip yeni mağazası ile İzmir'deki 17’nci mağazasını açan Teknosa 13 Mayıs'a kadar açılışa özel indirim kampanyaları sunacak.
Türkiye genelinde 208'e ulaşan mağaza sayısı ve teknosa.com ile müşterinin teknolojiye erişimini kolaylaştıran Teknosa, çoklu kanaldan kesintisiz hizmet vermek için yatırımlarını sürdürüyor.
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Anahtar Kelimeler:
IzmirTeknosa
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