İzmir Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'na doğru

İZMİR (AA) - IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'na, 22'si yabancı 256 firmanın katılacağı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin fuarcılık iştiraki İZFAŞ'tan yapılan açıklamada, Ege Giyim Sanayicileri Derneği ile 16-19 Ocak 2018 tarihleri arasında Fuar İzmir’de organize edilecek fuarda katılımcı rekoru kırılacağı belirtildi.

Bu yıl 9 ülkeden 22'si yabancı 256 firmanın katılacağı fuara, 81 ülkeden 30 bin ziyaretçi beklendiğine dikkat çekilen açıklamada, fuarın çok sayıda defile ve gösteriye de ev sahipliği yapacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Atınç Abay, son yıllardaki gelişimiyle sektöründe dünyada ses getirmeye başlayan fuarın hazır giyim sektörünün gelişimine de destek olduğunu vurguladı.

Abay açıklamada, "Fuara doğru isimlerin katılmasını hedefliyoruz. Gelecek olan alıcıların niteliği, satın alma gücü bizim için önemli. Hem İzmir hem de Türkiye için ziyaretçilerin yeni ve doğru bağlantılar kurarak ayrılmaları bizim öncelikli hedefimiz. Ne mutlu ki 256 firmamız da bu fuara bizim kadar özen gösteriyor." ifadelerine yer verdi.









