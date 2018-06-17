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"İzmir iki kanatlı büyüdü"

- EBSO Başkanı Yorgancılar: - "Bu yılın ilk çeyreğinde İzmir, hem iç hem de dış taleple yani iki kanatlı büyümüştür"

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, yılın ilk çeyreğinde İzmir'in hem iç hem de dış taleple büyüdüğünü bildirdi.

Yorgancılar, yaptığı yazılı açıklamada, EBSO İmalat Sanayi Durum Endeksi'ne göre yılın ilk çeyreğinde Türkiye genelinde kapasite kullanım oranının yüzde 2,23 oranında artığını, EBSO da ise bu oranın yüzde 9,68 gibi oldukça yüksek seviyede gerçekleştiğini belirtti.

Yılın ilk çeyreğindeki büyümede ihracatın rolüne dikkati çeken Yorgancılar, şunları kaydetti:

"Nitekim 2017 yılının ilk çeyreğine göre İzmir hariç Türkiye genelinde mal ihracatı yüzde 13,4 artarken İzmir’deki artış yüzde 19,9 gibi oldukça yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bu yılın ilk çeyreğinde İzmir, hem iç hem de dış taleple yani iki kanatlı büyümüştür. Bu gelişmede kurlardaki artışın önemli rolü olmuştur. Nitekim 2018 yılının ilk çeyreğinde yarım dolar ve yarım avrodan oluşan döviz sepeti yaklaşık yüzde 11 oranında artmıştır. Tarihsel olarak daha fazla dışa açık olan ve makro koşullardaki değişime uyum sağlama yeteneği daha fazla olan İzmir'in ilk çeyrekte koşulları lehine çevirdiği söylenebilir."

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EBSOEBSO İmalat Sanayi Durum EndeksiEnder Yorgancılar
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