İzmir Japon yatırımcılara tanıtıldı

İZMİR (AA) - Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) ile İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), İzmir'i ve Ege Serbest Bölgesi'ni Japonya'da yatırımcılara tanıttı.

ESBAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, kente yatırımcı çekebilmek amacıyla ESBAŞ ve İZKA tarafından Tokyo'da gerçekleştirilen tanıtım seminerinde yatırımcılar ikili görüşme imkanı da buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, Japonya'nın 2. Dünya Savaşı sonrası çok hızlı yenilenme ve gelişme gösterdiğini belirterek şöyle devam etti:

"2010 yılında en büyük 2. ekonomi olma özelliğini de Çin'e kaptırdı. Bu durum Japon firmalarının küresel iş birliklerine ve Japonya dışı yatırımlara daha fazla ağırlık vermelerine ve bu doğrultudaki arayışlarını arttırmalarına neden oldu. ESBAŞ olarak Japonya'yı hedef ülke olarak seçmemizin altında yatan en önemli etkenlerden birisi de Japon firmaların hali hazırdaki bu arayışları olmuştur."

Güler, Japon firmaların 2016'da ülkeleri dışında 145 milyar dolar tutarında doğrudan yatırım yaptığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Çoğu ülke Japon sanayicisinin yatırımlarını çekmek için cazip teklifler sunuyor. 2016 yılında Japon firmalarının tek başlarına dünyadaki toplam doğrudan sermaye yatırımlarının yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Ancak Japon firmaların yatırım kararı almaları çok da hızlı olmuyor. Çoğu zaman yatırım kararı öncesinde çok detaylı ve uzun zaman alan fizibilite çalışmaları ve izlemeler gerçekleştiriyorlar. Bu noktada bizim görevimiz sabırla ve ısrarla Japonya'da gerçekleştirmekte olduğumuz tanıtım faaliyetlerimize devam etmek. Daha evvel 2015 yılında yine İZKA ile birlikte Tokyo ve Osaka'da çeşitli tanıtım etkinlikleri düzenlemiştik. Bu yıl yine Japonya'yı takvimimize aldık ve oldukça başarılı bir tanıtım semineri ve bir o kadar etkili yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdik."



Güler, Japon firmalardan oluşan bir heyetin Ege Serbest Bölgesi'ni ziyarete geleceğini bildirdi.