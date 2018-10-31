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İzmir Limanı'nda kanserojen materyal içeren 22 bin 519 mont ele geçirildi

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İzmir Limanı’nda düzenlenen bir operasyonda, sağlığa zararlı kanserojen materyaller içeren 22 bin 519 bin kışlık mont ele geçirildi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya...

İzmir Limanı'nda kanserojen materyal içeren 22 bin 519 mont ele geçirildi
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ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İzmir Limanı’nda düzenlenen bir operasyonda, sağlığa zararlı kanserojen materyaller içeren 22 bin 519 bin kışlık mont ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen istihbarat çalışmalarında Çin üretimi eşyaların bu ülkeye uygulanan vergi ve gözetim tedbirlerinden kaçınmak için başka ülkelerde üretilmiş gibi gösterilerek Türkiye’ye getirileceği bilgisine ulaşıldı.

Yapılan araştırmalarda İzmir Limanı'nda bulunan bir konteynerde 22 bin 519 kışlık montun İtalya menşeli beyan edildiği tespit edildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan incelemeler sonucu montların üzerinde Çin’de üretildiğine dair ibareler ile ürün ebatlarına ilişkin Çince bilgilerin yer aldığı görüldü.

Montlarda kullanılan boya ve aksesuarların insan sağlığına zararlı kanserojen materyaller içerdiği belirlendi.

Çin üretimi olduğu halde İtalyan üretimi şeklinde beyanda bulunulan 1 milyon 500 bin lira değerindeki 22 bin 519 monta el konuldu.

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İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık Ve İstihbarat MüdürlüğüMontTicaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri
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