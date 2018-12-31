İzmir Limanı'ndan yılın son ihracatı Orta Doğu'ya

İZMİR (AA) - Türkiye'nin önde gelen ihracat kapılarından İzmir Limanı'ndaki yüklemeler, yılbaşı gecesinde de durmadı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın aralık ayında özellikle ihracat bağlantılı çıkış işlemlerinde tüm gümrük idarelerinin açık bulundurulması talimatı kapsamında İzmir Limanı'ndaki yoğunluk dikkate alınarak Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce dış ticaret ve denizcilikle ilgili kurum ve kuruluşlarda 31 Aralık saat 00.00'a kadar izinler iptal edildi.

İhracatçı firmalardan gelen talep üzerine alınan kararla İzmir Gümrük Müdürlüğü, İzmir Liman İşletmesi ve gümrük şirketleri, yılın son dakikalarına kadar ihracat yüklemesi için çalıştı.

Gümrüklerde ilk kez yapılan uygulamayla firmaların normal mesai sürecinde yetişmeyen işlem ve yüklemeleri tamamlandı ve yüklemeler döviz geliri olarak kaydedildi.

Yılın son ihracat ürünü, Orta Doğu'ya gönderilecek "King Asiatic" Gemisi'ne yüklenen 3 bin 400 ton mermer oldu.