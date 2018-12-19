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"İzmir Limanı'nın yatırıma ihtiyacı var"

- İzmir Liman İşletme Müdürü Serdar Görür: - "İlk etapta liman baseninde çalışmalar başlayacak. 425 bin metreküp tarama yapılacak"

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İZMİR (AA) - İzmir Liman İşletme Müdürü Serdar Görür, "İlk etapta liman baseninde çalışmalar başlayacak. 425 bin metreküp tarama yapılacak" dedi.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve beraberindeki heyet, İzmir Liman İşletme Müdürlüğü görevine atanan Serdar Görür'ü ziyaret etti, yeni görevinde başarı diledi.

Limanda gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalarla ilgili bilgi alan Eskinazi, buranın ihracatçılar için çok önemli olduğunu, limanın uzun yıllar ihracatçılara hizmet edebilmesi için yeni yatırımlara ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Eskinazi, limanın büyütülmesi, turist gemilerinin limana yanaşması gibi konuların Ege Bölgesi ticareti hayatı için büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

İzmir Liman İşletme Müdürü Görür de limanın günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek modernizasyonu konusundaki çalışmalarla ilgili planların hazırlandığını aktararak, "İlk etapta liman baseninde çalışmalar başlayacak. 425 bin metreküp tarama yapılacak. Rıhtımlarda bir sorunumuz yok. Bazı topuk noktalarında 10,5 metre olan sığlığı gidererek 12 metre derinliğe ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Planlanan çalışmaların tarama faaliyetleriyle sınırlı kalmayacağının altını çizen Görür, liman içi trafiği rahatlatacaklarını, geri sahayı modernize edeceklerini belirtti.

Görür, limanın hinterlandının çok geniş olduğunu, hem ihracatçı hem de ithalatçılar için öneminin büyük olduğunu, planlanan ilk etap projenin 14 ayda tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydetti.

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