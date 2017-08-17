İZMİR (AA) - Tataristan Başbakan Yardımcısı, Sanayi ve Ticaret Bakanı Albert Karimov, "Türkiye'nin en gelişmiş bölgelerinden birisi olan İzmir ile iş birliğinin gelişmesi için istekliyiz." dedi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) ev sahipliğinde İzmir-Tataristan İş Forumu düzenlendi.

Karimov, İZTO Meclis Salonu'ndaki forumda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Tataristan için çok önemli ticaret, ekonomi ve kültür partneri olduğunu belirterek, geçen yıl Türkiye ile 200 milyon dolardan daha fazla dış ticaret hacmine ulaştıklarını söyledi. Bu hacmi daha geliştirecek potansiyel olduğunu ifade eden Karimov, Türkiye'nin en gelişmiş bölgelerinden birisi olan İzmir ile iş birliğinin gelişmesi için istekli olduklarını kaydetti.

Karimov, iki ülke arasında kültürel ve dini birçok ortak yan bulunduğuna dikkati çekerek, bugün yapılacak iş birliği anlaşmalarının plan ve projeleri daha somut hale getireceğini dile getirdi.

Tataristan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şamil Ageyev de birçok kez Türkiye ekonomisinin ne kadar dinamik geliştiğine şahit olduklarını anlatarak, Türk iş adamlarının Tataristan'da başarılı bir şekilde işlerini sürdürdüğünü söyledi.

- "Her alanda iş birliği yapabiliriz"



İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ise Tataristan ile Türkiye'nin geçmişten bu yana iyi ilişikler içinde olduğunu belirtti.

İzmir'in 4 milyon nüfusu ile Türkiye'nin en büyük 3. şehri olduğuna işaret eden Demirtaş, kentte 13 organize sanayi bölgesi, 2 serbest bölge, 4 teknoloji geliştirme bölgesi bulunduğuna dikkati çekti. Demirtaş İzmir'in sadece sanayide değil, tarımda da iddialı olduğunu ifade ederek, "Ege'de üretilen pamuk, incir, üzüm, tütün, zeytin ve zeytinyağı, yüksek kaliteleri ile dünyaca ünlü ve Ege tarım sanayisinin temelini oluşturuyor. Yani aklınıza gelebilecek her alanda iş birliği yapabiliriz ve buna hazırız." dedi.

Konuşmaların ardından Tataristan Ticaret ve Sanayi Odası ile İZTO arasında "kardeş oda" anlaşması imzalandı.

Tataristan Yatırım Ajansı Başkanı Taliya Minullina, Tataristan'ın ekonomik potansiyeline ilişkin sunum yaptı.

Program kapsamında İzmirli ve Tatar firmalar arasında ikili iş görüşmeleri yapıldı.







