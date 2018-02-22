İzmir Ticaret Borsası Meclis Toplantısı

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK/YPG-DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Millet olarak desteğimiz ilk günkü gibi güçlü. Ülkemiz adına doğru olanın yapıldığına olan inancımız tam. Askeri anlamda elde edilen kazanımlarla, kahramanlık öyküleriyle gururlanıyoruz." dedi.

İTB'nin şubat ayı meclis toplantısında konuşan Kestelli, Türkiye'nin harekatı sınır bölgesinde yaşanan kaosa son vermek adına başlattığını söyledi.

Operasyonda 34'üncü güne girildiğine işaret eden Kestelli, "Millet olarak desteğimiz ilk günkü gibi güçlü. Ülkemiz adına doğru olanın yapıldığına olan inancımız tam. Askeri anlamda elde edilen kazanımlarla, kahramanlık öyküleriyle gururlanıyoruz. Memleket uğruna savaşan tüm askerlerimizin sağ salim yuvalarına kavuşmasını diliyorum. Kalbimiz ve dualarımız her zaman onlarla." diye konuştu.

- "Hükümet ve iş dünyası aynı noktada buluştu"

Ekonomik verilere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kestelli, Türkiye'nin son iki çeyrekte rekor büyümeye imza attığını, büyümenin kalıcı olmasını istediklerini belirtti.

Ocak ayı enflasyon rakamlarının umut ışığı yaktığını dile getiren Kestelli, iş dünyası ile hükümetin bire bir aynı görüşü paylaşmasının ve aynı noktada olmasının sevindirici olduğunu kaydetti.

Dünyanın kuraklıkla mücadele ettiğine işaret eden Kestelli, kuraklıkla ilgili suyun daha etkin kullanılabilmesi için sulama sistemlerinin modernize edilmesi, kuraklığa dayanıklı çeşit ve türleri geliştirilmesi, iklim olaylarının önceden tahminine ve etkisinin azaltılmasına imkan sağlayacak akıllı tarım uygulamalarının sektöre entegre edilmesi gerektiğini vurguladı.

- Çiftçiye 300 koyun desteği

İTB Meclis Başkanı ve Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Barış Kocagöz, tarıma yeni destek ve teşvikler açıklandığını anımsattı.

300 koyun artı asgari ücret projesi ve mazot desteğinin çok olumlu bir gelişme olduğuna işaret eden Kocagöz, "Bu destek çiftçilerimizi çok rahatlayacak. Bu destekleri çok olumlu buluyoruz." diye konuştu.

Kocagöz, borsa seçimlerinin 1 Nisan 2018'de gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.