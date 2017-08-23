İzmir Ticaret Borsası'nda ilk ürün töreni

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Borsası (İZTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Ege’nin geleneksel ihraç ürünlerinden çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incirde iyi bir yıl geçirmeyi beklediklerini bildirdi.

Sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incirinin borsaya getirilmesi nedeniyle sembolik açık artırma töreni düzenlendi.

Açık artırma öncesi konuşan Kestelli, dünya kuru üzüm üretiminin yaklaşık dörtte birinin Türkiye’de yapıldığını, geçen yıl borsada 334 bin tonluk tescil gerçekleştirdiklerini, yüzde 81’i AB ülkeleri olmak üzere 257 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı karşılığı yaklaşık 400 milyon dolar gelir elde edildiğini belirtti.

Üretim ve ihracatında dünya lideri olunan kuru incirde de 72 bin tona yakın üretimin 60 bin tonunun ihraç edildiğini, 222 milyon dolar gelir elde edildiğini anlatan Kestelli, rekoltenin bu yıl yüzde 8,6 artışla 78 bin 200 tona çıkmasının beklendiğini ifade etti.

"Görünen o ki bu iki üründe iyi bir yıl bizi bekliyor" diyen Kestelli, kuru üzümde rekolte tahmin çalışmasının bu yıl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılacağını, sonucu merakla beklediklerini kaydetti.

Üzümde coğrafi işaret çalışmaları kapsamında 2003 yılında "Ege Sultani Üzümü" ibaresi ile tescil aldıklarını anlatan Kestelli, Manisa'daki bazı kurumların daha dar bir bölgeyi işaret eden "Manisa Sultani Üzümü" ibaresi için tescil başvurusu yaptığını vurguladı.

Kestelli, "Alanı daraltıp bölüp kendi içinde rekabet eder hale getirmek yerine mevcut işaretlerin kullanımını artırmak herkes için daha etkin sonuçlar verecektir. Bölgemizin önemli ürünü olan çekirdeksiz kuru üzümde yapılacakları el birliği ile yapmakta ve sinerji yaratmakta her zaman fayda vardır. Bu vesileyle Manisalı dostlarımızı bu yanlıştan dönmeye ve hepimizin ortak değeri olan Ege Sultani Üzümü markasına omuz vermeye davet ediyorum." diye konuştu.

Vali Erol Ayyıldız'ın katılımıyla düzenlenen açık artırmada Manisa'nın Alaşehir ilçesinden gelen Halil Bozdağ'ın getirdiği çekirdeksiz kuru üzümü, kilogramı 180 liradan Ege İhracatçı Birlikleri, Aydın'ın Nazilli ilçesinden Kenan Yazırlı'nın getirdiği kuru inciri ise kilogramı 180 liradan İzmir Ticaret Borsası satın aldı.