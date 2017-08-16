İzmir Uluslararası Fuarı'nda onur konuğu Rusya

ANKARA (AA) - SEVAL OCAK ADIYAMAN - Türkiye- Rusya ekonomik ve ticari ilişkilerindeki sorunların, 86. İzmir Uluslararası Fuarı (İEF) kapsamındaki etkinliklerde bir araya gelecek Türk ve Rus bakanlarca çözüme ulaştırılması bekleniyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye, 2015 yılı kasım ayında meydana gelen uçak krizinin ardından Rusya ile normalleşmeye yönelik önemli adımlar atmaya devam ediyor. Ancak Rusya tarafının özellikle bazı tarım ürünlerine yönelik engellemeleri ve taşımacılığın da aralarında bulunduğu birtakım alanlarda engellemelerini sürdürmesi Türkiye'nin çözüm aradığı konu başlıkları olarak gündemdeki yerini koruyor.

Bu bağlamda yarın İEF'e katılması beklenen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin, başta Rusya olmak üzere birçok ülkeden gelen mevkidaşıyla görüşme yapması öngörülüyor.

Etkinlik kapsamında Bakan Zeybekci'nin yarın Myanmar Ticaret Bakanı Than Myint, Mali Sınai Kalkınma Bakanı Mohammed Aly Ag, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunay Atun, Katar Ekonomi Bakanı Al Sani ile görüşmesi bekleniyor. Ayrıca aynı gün Zeybekci'nin ev sahipliğinde İEF kapsamında konuk bakanlar onuruna akşam yemeği verileceği öğrenildi.

Rusya ile devam eden bazı sorunların cuma günü iki ülke bakanlarının katılacağı kahvaltıda ele alınması öngörülüyor. Bu kapsamda Türk heyetinde Zeybekci'nin yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın, Rus tarafında ise Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın yer alması, ayrıca Tataristan Cumhurbaşkanı Rustem Minnihanov'un da kahvaltıya iştirak etmesi bekleniyor.

Daha sonra tüm ülkelerin heyet başkanlarının katılımıyla basın toplantısının düzenleneceği etkinlik kapsamında Zeybekci ile Novak'ın da birer konuşma yapması beklenirken, Türk-Rus İş Forumu'nda iki ülke ilişkilerinin detaylı ele alınması planlanıyor.

Bazı anlaşmaların imzalanacağı etkinlikte, bu çerçevede, KOSGEB ile Rusya Küçük ve Orta Ölçekli Girişimcilik Kurumu (OPORA) arasında eylem planı ile Türk Eximbank ile Japon Eximbank arasında mutabakat zaptının da aralarında bulunduğu birçok iş birliği protokolüne imza atılması, son olarak da katılımcı tüm ülke heyet başkanlarının ortak basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.