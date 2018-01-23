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İzmir Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na doğru

- Fuarda, Türkiye'de ilk kez Çok Uluslu Tarım İş Forumu düzenlenecek - Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Üyesi Tan: "Fuarda yaklaşık 500 milyon dolarlık iş hacmi bekleniyor"

İzmir Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na doğru

İZMİR (AA) - İzmir'de bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı - AGROEXPO'da Türkiye'de ilk kez Çok Uluslu Tarım İş Forumu düzenlenecek.

Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, fuarın Ekonomi Bakanlığı tarafından destek verilen 9 fuardan biri olduğunu belirtti.

Fuar kapsamında alım heyeti ve ikili görüşmelerin yapılacağına işaret eden Tan, fuarın bu yıl 110 bin metrekare alanda ve 4 holde gerçekleşeceğini ifade etti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da fuara katılacağı aktaran Tan, "4 gün sürecek fuarda Çok Uluslu Tarım İş Forumu düzenlenecek. Bu forum Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyor." dedi.

Fuara 880 firmanın katılacağını ve 300 binden fazla ziyaretçi beklediklerini aktaran Tan, fuarın geleneksel hale gelen renkli yarışmalarla da ilgi çekmesini beklediklerini dile getirdi.

- 500 milyon dolarlık iş hacmi

Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Tan ise 500'den fazla yabancı firmanın fuarda yer alacağını vurguladı.

Fuara Bosna Hersek, İrlanda, Kosova, Sırbistan, Somali ve Katar'ın da aralarında yer aldığı 60'dan fazla ülkeden katılım beklediklerini kaydeden Tan, "Katar ve Sudan onur konuğumuz olarak stantları aldılar. Fuarda yaklaşık 500 milyon dolarlık bir iş hacmi bekleniyor."

Kapılarını 1 Şubat'ta açacak fuar, 4 Şubat'ta son bulacak.


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