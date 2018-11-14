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İzmir ve Kırklareli'de jeotermal kaynak saha ihaleleri

- İzmir'de 25, Kırklareli'deki 1 jeotermal kaynak sahası için ihale yapılacak

İzmir ve Kırklareli'de jeotermal kaynak saha ihaleleri
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ANKARA (AA) - İzmir'de 25, Kırklareli'de de 1 olmak üzere toplam 26 jeotermal saha için ihaleye çıkıldı.

Konuya ilişkin ilanlar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İzmir'in Çeşme, Menderes, Aliağa, Dikili, Bergama, Kemalpaşa, Güzelbahçe, Kiraz, Seferihisar, Foça, Bayındır, Menemen ve Çiğli ilçelerindeki 22 jeotermal kaynak arama sahası ile 3 jeotermal kaynak işletme sahası, açık arttırma usulüyle ihale edilecek.

Tahmini bedelleri 33 bin 835 lira ile 240 bin lira arasında değişen jeotermal kaynak arama sahalarının ihaleleri 4 Aralık 2018'de saat 10.00'da, tahmini bedelleri 420 bin lira ile 480 bin lira arasında değişen jeotermal kaynak işletme sahalarının ihaleleri ise aynı gün saat 11.50'de İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı salonunda yapılacak.

İhaleye katılmak isteyen kişi ve şirketler, gerekli belgeleri ve dilekçeleri ile ihale günü saat 09.30'a kadar İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğüne başvuracaklar.

- Kırklareli'nde 1,2 milyon lira tahmini bedelli saha

Öte yandan, Kırklareli İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünün ihale duyurusuna göre de Kırklareli merkezdeki tahmini bedeli 1 milyon 155 bin 723 lira, yüzölçümü 3 bin 962 hektar olan jeotermal kaynak sahası, 3 yıllığına arama ruhsatı verilmek üzere, açık arttırma usulüyle ihale edilecek.

Söz konusu sahanın ihalesi 28 Kasım 2018'de saat 10.00'da Kırklareli İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda yapılacak. İstekliler gerekli belgeleri ihale saatine kadar Kırklareli İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edebilecek.

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