İzmir vergi rekortmenleri açıklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de kurumlar vergisinde geçen yıl tahakkuk eden rakamlara göre, ilk sırayı Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütün A.Ş alırken, onu Petkim Petrokimya Holding ve MSC Gemi Acenteliği A.Ş izledi.

İzmir'de 2016 yılı tahakkuklarına göre kurumlar ve gelir vergisinde ilk 100'e giren mükellefler, İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı internet sitesinde açıklandı.

Buna göre, kurumlar vergisinde önceki yıllarda olduğu gibi Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütün Sanayi ve Ticaret A.Ş, 171 milyon 320 bin liralık tahakkukla ilk sırada kaldı.

Petkim Petrokimya Holding A.Ş'nin 167 milyon 470 bin lira ile ikinci sırada geldiği listede, MSC Gemi Acenteliği A.Ş 74 milyon 429 bin lira vergi tahakkukuyla üçüncü oldu.

Dördüncü sıradaki mükellefin isminin açıklanmasını istemediği listede beşinci sırayı İmbat Madencilik Enerji ve Turizm A.Ş, altıncı sırayı ise JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş aldı.

İlk 100'de toplam 40 firmanın isminin açıklanmasını istememesi dikkati çekti.

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Gelir vergisi sıralamasında da birinci ve üçüncü sıradaki mükellefler, isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Listede ikinci sırada 5 milyon 78 bin liralık vergi tahakkukuyla Lucien Arkas, dördüncü sırada 2 milyon 926 bin liralık tahakkukla Nail Özkardeş ve beşinci sırada da 2 milyon 876 bin lira ile Bernard Arkas yer aldı.

Bu listede de 63 mükellef adının açıklanmaması tercih etti.



