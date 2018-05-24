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İzmir'de belediye ile sendika uzlaştı

- Belediye-İş Sendikası İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Metin Şanlı: - "Yevmiyelerimize, sosyal haklarımıza kısaca tüm kalemlere yüzde 12,5 zam yapılarak anlaşma sağlandı. Yarın saat 10.00'da anlaşmamızı imzalayacağız"

İzmir'de belediye ile sendika uzlaştı

İZMİR (AA) - Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Metin Şanlı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yaklaşık 5 aydır sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin anlaşmayla noktalandığını bildirdi.

Şanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İZSU, İZBETON, İZULAŞ ve İZBELCOM bünyesinde çalışan 5 bin 500 işçiyi ilgilendiren TİS görüşmelerine 24 Ocak'ta başladıklarını ancak süreçte bugüne kadar bir sonuç alamadıklarını söyledi.

Bugün öğle saatlerine kadar süren görüşmelerde uzlaşma çıkmadığı için İZBETON şirketi için grev kararı aldıklarını aktaran Şanlı, akşam saatlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun daveti üzerine bir araya geldiklerini belirtti.

Kocaoğlu'yla yaklaşık 1 saat görüştüklerini ifade eden Şanlı, "Yevmiyelerimize, sosyal haklarımıza kısaca tüm kalemlere yüzde 12,5 zam yapılarak anlaşma sağlandı. Yarın saat 10.00'da anlaşmamızı imzalayacağız." dedi.


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