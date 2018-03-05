İZMİR (AA) - Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, ticaret yapan her işletmenin e-ticarete girmesi gerektiğini belirterek, "Çünkü müşteri sınırlarınız ortadan kalkıyor. Ayrıca müşteriyi bizim gibi platformlar sağlıyor." dedi.

İzmir'in Konak ilçesindeki bir otelde, Hepsiburada Ticari Grup tarafından "E-Ticaret Zirvesi" etkinliği düzenlendi.

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ekmekçi, zirvede yaptığı konuşmada, Türkiye'de e-ticaret sektörünün son 4 yılda çok ciddi bir büyüme katettiğini, özellikle derneklerin ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından e-ticaret meclisinin kurulmasının sektöre çok büyük katkıları olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin potansiyeli gereği gidecek daha çok yolunun olduğunu ifade eden Ekmekçi, "Dünya genelinde perakende sektöründe e-ticaretin payı yaklaşık yüzde 8,5 civarındayken Türkiye'de bu rakam yüzde 3,5 seviyesinde. Genç nüfus anlamında çok büyük bir ülkeyiz. İlerleyen zamanlarda Türkiye'de sektörün daha da büyüyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz." diye konuştu.

Ticaretle uğraşan insanların kafalarında oluşan "kime, nasıl ulaşacağım?" sorusuna e-ticaretin çözüm bulduğunu dile getiren Ekmekçi, "Türkiye'de 2 kişinin birbirini görmeden alışveriş yapma kültürü yok. Ancak bunun da değiştiği ortada. Ticaret yapan herkesin e-ticarete girmesi gerekiyor. Çünkü müşteri sınırlarınız ortadan kalkıyor. Ayrıca ürüne müşteriyi bizim gibi platformlar sağlıyor." ifadelerini kullandı.

- "Dünyanın yarısının hala internet erişimi yok"

İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Elçin Güdücü de e-ticaretin tüm dünyada çok ciddi bir yol aldığını belirtti.

Dünyada 4 milyar insanın hala internet erişiminin olmadığını aktaran Güdücü, dünyanın en büyük e-ticaret sitesi Alibaba'nın son 4 yılda cirosunu 5 kat artırdığına değindi.

Türkiye'de akıllı telefon kullanımının dünyaya göre daha yüksek olduğunu dile getiren Güdücü, mobildeki bu potansiyelin e-ticarete yönelmesi için bir kapı olduğunu ifade ederek, "Biz ucuz olduğu için e-ticareti tercih ediyoruz. Dünya ise kolay gördüğü için internetten alışveriş yapıyor. Güven algısını pozitif yönde geliştirmemiz gerekiyor." dedi.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Genel Sekreteri Ömer Gürkan da dernek olarak e-ticareti geliştirmek ve sorunlara çözüm bulmak için çalıştıklarını belirtti.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkan Yardımcısı Cüneyt Güleç ise e-ticaretin ürün kalitesini ve çeşitliliğini artırdığını dile getirdi. E-ticaretin paydaşlarının müşteri memnuniyeti için çalışmaları gerektiğini kaydeden Güleç, İZTO'nun e-ticaretle ilgili faaliyetleri hakkında bilgi verdi.