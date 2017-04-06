İZMİR (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Türkiye'de yetiştirilen tüm tarım ürünlerini iyi tarım uygulaması kapsamında yetiştirmek istediklerini, bunun için de bakanlık olarak hazırlıkları sürdürdüklerini belirtti.

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ege Şubesince bir otelde "İzmir 2030" vizyonu kapsamında "Ege Gıda ve Tarım" paneli gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan, Daniş, tarımın insanlığın geleceği açısından önemini vurgulayarak, Ege Bölgesi'nin de Anadolu'nun en verimli topraklarından biri olduğunu söyledi.

Türkiye'de tarım sektörünün çok ciddi yapısal problemlerinin olduğunu, bunların başında da arazi yapısı ve işletmelerin küçüklüğünün geldiğini anlatan Daniş, arazilerin bölünmemesine ilişkin 1937 yılında TBMM'de tartışmalar olmasına rağmen kanunun 2013 yılında çıkarıldığını ifade etti.

Daniş, 2013 tarihine kadar arazilerin bölüne bölüne küçüldüğünü aktararak, "Arazi toplulaştırmasını yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili de 'Milli Tarım Projesi' kapsamında yeni bir eylem planımız var ancak ne kadar toplulaştırırsak toplulaştıralım yine de dünyayla rekabet edebilmemiz çok mümkün değil, o zaman bizim ortak üretim yapma kültürünü geliştirmemiz lazım ama bizim başarılı olan kooperatif sayımız çok az." dedi.

Milli Tarım Projesi'nin İzmir'de açıklandığını anımsatan Daniş, havza bazlı ürün modeliyle nerede hangi ürünün destekleneceğinin ilan edildiğini bunun da üretimin sürdürülmesi anlamında önemli olduğunu söyledi.

Daniş, 941 havzada toprak analizi yaptıklarını ve gübre kullanım kılavuzu oluşturduklarını belirtti.

Gıda güvenliği konusunun dünya siyasetinde gelecekte önemli konulardan biri olacağını ifade eden Daniş, "İyi tarım uygulamalarını biz Türkiye'de istisnai özendirilen bir nitelik olarak değilde tüm üretimimizi iyi tarım uygulamaları olarak yapmamız gerektiğini düşünüyoruz önümüzdeki süreçte ve bunun için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. En çarpıcı örneklerden bir tanesi de çayda organik üretime geçme kararı aldık. Önümüzdeki yıldan itibaren çayda organik üretime geçmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

TÜGİAD Genel Başkanı Ali Yücelen ise herkesin Türkiye'yi ileriye taşıyacak konularda elini taşın altına koyması gerektiğinin altını çizdi.

Dünyada her konuda yenilikçi yaklaşımın olduğunu aktaran Yücelen, "Gıda, tarım sektöründe bir an yenilikçi olmamız gerekli. Somut olarak hedefleri ortaya koyup geleceğe yönelik yürümemiz gerekiyor. Bu anlamda bir adım atan Ege Şubemize ve değerli firmalarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



