İZMİR (AA) - "Tekstil Mühendisliğinin Algısının Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtımı İzmir'de yapıldı.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2018'de yaptığı 168 milyar dolar ihracatın, 26 milyar dolarlık kısmının hazır giyim ve tekstil sektörleri tarafından yapıldığını belirtti.

Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin ithalatının ise 9,2 milyar dolarda kaldığı bilgisini veren Sertbaş, "Otomotiv sektörünün ihracat birim fiyatı 7 dolar/kilogram iken, tekstil ve konfeksiyon sektörümüzün ihracat birim fiyatı 14,4 dolar/kilogram oldu. Sektörümüzün yüksek katma değerli bir sektör olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İhracat birim fiyatımız Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde seyrediyor. Sektörümüzde tüm değer zincirlerini dahil ettiğimizde yaklaşık 2 milyon kişiyi istihdam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazır giyim ve konfeksiyon firmalarının ileriki yıllarda nitelikli tekstil mühendisi ihtiyacına cevap vermek amacıyla lise öğrencisi gençlere tekstil mühendisliğini tanıtmak üzere "Tekstil Mühendisliği Algısının Yükseltilmesi" isimli projeyi hayata geçirdiklerini bildiren Sertbaş, şunları kaydetti:

"Türkiye'de mühendislik algısı kötüye gidiyor. Gençler mühendislikleri tercih etmiyor. Tekstil mühendisliğinde de durum farklı değil. Tekstil ve hazır giyim sektörlerimizde ciddi bir arz-talep sıkıntısı yaşanıyor. Bu sebeple sektörden gelen talepler doğrultusunda, önümüzdeki yıllarda mühendislik fakültelerinin tekstil mühendisliği bölümlerinin öğrenciler tarafından daha fazla tercih edilmesini sağlamak istiyoruz. Yabancı dil temeli olan öğrencileri tekstil mühendisliğine kazandırmayı hedefliyoruz."