İzmir'de Türk Arap İşbirliği Oturumu düzenlendi

İZMİR (AA) - Türk Arap Ekonomi ve Stratejik İşbirliği Derneği (TASCA) tarafından İzmir'in Torbalı ilçesinde Türk Arap İşbirliği Oturumu gerçekleştirildi.
Torbalı Ticaret Odası ev sahipliğindeki organizasyona 35 ülkeden 100'e yakın iş insanı katıldı.
Oturumun açılışında konuşan TASCA Başkanı Muhammed Adil, 3. Uluslararası TASCA Forumu'nda Ege Bölgesi'nin ortak yatırımlarla ilgili potansiyel merkez olarak belirlendiğini söyledi.
Bölgeyi Arap yatırımcılara tanıtmak ve iş fırsatlarını görüşmek üzere bu buluşmanın organize edildiğini anlatan Adil, bugünkü görüşmelerden yeni yatırım haberlerinin çıkmasını beklediklerini belirtti.
Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun da İzmir ve Torbalı'nın yatırım avantajlarına değindi.
Olgun, heyet içinde ilçeye yatırım yapmak isteyen iş adamlarının olduğunu kaydetti.
Oturum sonrası, gıda, tarım, gayrimenkul, imalat ve madencilik sektörlerinden 100'e yakın Arap iş insanı, ilçede yatırımı bulunan firma temsilcileriyle ikili görüşmelerde bulundu.