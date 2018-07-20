İzmir'de yapılandırma hedefi 10 milyon lira

İZMİR (AA) - İzmir Vergi Dairesi Başkanı Rıfat Engin, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun kapsamında şu ana kadar 220 bin başvuru aldıklarını belirterek, "Başvurular sonucunda 2 milyon 300 bin liralık yapılanma sağlandı. Süre sonunda yaklaşık 10 milyon lira alacağı yapılandıracağımızı tahmin ediyoruz." dedi.

Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılandırma için başvuru süresinin 31 Temmuz 2018'de sona ereceğini hatırlattı.

Vergi dairelerinde başvuru süresinin sonuna yaklaşılması nedeniyle yoğunluk yaşandığını dile getiren Engin, şöyle devam etti:

"Mükelleflerimizin, biz ne kadar uyarıda bulunsak da hep son günü bekleme alışkanlıkları var. Son haftada yaşanan yoğunluktan dolayı vergi dairelerinde normal mesai saatinin üstüne çıkıyoruz. Bugün itibariyle İzmir'de 220 bin başvuru aldık. Bu başvurular sonucunda 2 milyon 300 bin liralık yapılanma sağlandı. Süre sonunda yaklaşık 10 milyon lira alacağı yapılandıracağımızı tahmin ediyoruz."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni bir yapılandırma ya da bu kapsamda borç ötelemesi gibi bir değerlendirmenin orta vadeli projeksiyonlarında yer almadığını açıkladığını hatırlatan Engin, vatandaşların bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini kaydetti.





