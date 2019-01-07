İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından "İzmir'den Tüm Dünyaya E-İhracat" konulu konferans düzenlenecek.

EİB'den yapılan açıklamaya göre, "e-ticaret"te öne çıkan isimler, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği organizasyonunda 10 Ocak Perşembe günü "İzmir'den Tüm Dünyaya E-İhracat" konulu konferansta bir araya gelecek.

Etkinlikte Türkiye'nin uluslararası ticaretteki payının arttırılmasına katkı sağlamak için e-ihracatın tüm fonksiyonları tartışılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, dünya genelinde tüketici tercihlerinin hızla değiştiğini ve e-ticaretin toplam ticaret içindeki payının hızla arttığını belirterek, Egeli ihracatçıların bu ekosisteme ayak uydurması için "İzmir'den Tüm Dünyaya E-İhracat" isimli konferansı büyük bir fırsat olarak gördüklerini kaydetti.

Katma değerli ürünleri global pazarlarla buluşturmak istediklerini aktaran Zandar, "Dünya'nın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek isteyen Türkiye'nin, e-ihracata yoğunlaşması gerekiyor. Bugün 170 milyar dolar bandında olan ihracatımızı 500 milyar dolar seviyelerine çıkarabilmek için İnovasyon, Ar-Ge ve tasarım odaklı üretim ve e-ihracat gibi pazarlama metotlarını iş hayatımızın vazgeçilmezi haline getirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.