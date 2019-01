İzmir’e 3 yeni mağaza daha açmayı planlıyoruz

İZMİR (AA) - Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, 2018'de İzmir'de 20 yeni mağaza açtıklarını, 2019'da da İzmir'e yatırımların süreceğini ifade etti.

Dinçer, Konak'ta bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Arçelik'in bugün markalarıyla 150'ye yakın ülkede faaliyet gösterdiğini ancak doğduğu Türkiye pazarının her zaman farklı bir önemi olduğunu söyledi.

- "2019 yılını rahat geçireceğimize inancımız tam"

Türk beyaz eşya sektörünün büyüklüğünün 32 milyar lira seviyesinde olduğunu kaydeden Dinçer, şöyle konuştu:

"Enflasyonla Topyekun Mücadele Programına Destek, Değişim Kampanyası ve kasım başında yürürlüğe giren ÖTV indirimi ile perakende satışlarımızda tekrar çift haneli rakamları yakaladık. Yatırımlarımız ve ihracat gücümüzle ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafına yayılmış güçlü bayi ağımızla 2019 yılını rahat geçireceğimize inancımız tam. ÖTV indiriminin yılın ilk 3 ayına uzatılmasının satışlarımıza olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Aynı şekilde 2019 ile birlikte elektronikte taksit sayısının artırılmasının da pazarı ve sektörümüzü canlandıracağına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde sunacağımız yeni kampanyaların desteğiyle satışlarımızı artırmayı planlıyoruz."

Yeni nesil mağazacılık anlayışı ile perakende sektöründe önemli bir değişime öncülük ettiklerini belirten Dinçer, bu mağazalarda müşterilerin birçok ayrıcalıktan faydalanabildiğini aktardı.

- İzmir'e özel kampanyalar

Ege Bölgesi'ndeki tüketicilerin eğitim seviyesinin yüksek ve kaliteli ürünlerini tercih ettiğini ifade eden Dinçer, tüketicilerin çevreye duyarlı ve enerji verimi yüksek ürünlere ilgi gösterdiğini vurguladı.

Dinçer, bu bölgedeki potansiyel ve ihtiyaçlar doğrultusunda bölgedeki tüketicileri en iyi ürün ve hizmeti buluşturmak için çalıştıklarına dikkati çekerek "2018 yılında markalarımızla İzmir’de 20 yeni mağaza açtık, bazı noktalardaki mağazalarımızı da deneyim odaklı konseptimizle yeniledik. 2019 yılında İzmir'e yatırımlarımız sürecek. İzmir’de ilk çeyrekte 3 yeni mağaza daha açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

İzmir'e özel kampanyalar ve etkinlikler düzenledikleri bilgisini veren Dinçer şunları kaydetti:

"Arçelik markamızla Ege Bölgesi'nde Mucize Lezzetler etkinlikleri düzenliyoruz. Tüketicilerimiz hem ürünlerimizi deneyimliyor hem de şefle birlikte Arçelik'e özel tarifleri hazırlayıp, tadına bakıyor. Ayrıca pişirme alanı bulunan yeni konsept mağazalarımızda pişirme etkinlikleri düzenliyoruz. Beko markamızın ana sponsoru olduğu FC Barcelona ile birlikte obeziteye karşı yürüttüğümüz 'Eat Like a Pro-Şampiyonlar Gibi Beslen' girişimi kapsamında gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde çocuklarla keyifli vakitler geçiriyoruz. Karşıyaka’da Şehit Astsubay Hilmi Öz Okulu'nda Arçelik bayileri ve çalışanları olarak okulun arka bahçesine ‘Sevgi Parkı’ inşa ettik."