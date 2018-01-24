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İzmir'e Sanayi 4.0 uyumlu "model fabrika"

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü Yılmaz: -"İlk model fabrikamızı önümüzdeki aylarda Ankara'da açacağız. Sanayinin dijital ve yalın dönüşümü için bu yatırımlar önemli. Bakanlık olarak hedefimiz bu yıl İzmir'de de bu altyapıyı tamamlamak" - EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar: - "Ankara'da yapılacak ilk uygulamayı merakla bekliyoruz"

İzmir'e Sanayi 4.0 uyumlu

İZMİR (AA) - İzmir'de, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde kurulacak model fabrika için proje geliştirme toplantısı yapıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, birkaç yıldır model fabrika üzerinde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Benzer yapıların gelişmiş ülkelerde son 10 yılda çok etkili kullanıldığını ifade eden Yılmaz, "Türkiye'de de neden olmasın?" diyerek yola çıktıklarını ve sanayicilerin desteğiyle ilerlediklerini belirtti.

Model fabrikaların birkaç yıl içinde kendilerini finanse edebileceklerini dile getiren Yılmaz, "İlk model fabrikamızı önümüzdeki aylarda Ankara'da açacağız. Sanayinin dijital ve yalın dönüşümü için bu yatırımlar önemli. Bakanlık olarak hedefimiz bu yıl İzmir'de bu altyapıyı tamamlamak. Üniversitelerin buraya katkısı çok önemli. Çok büyük bir akademik altyapının olduğu İzmir'de bunu gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da oda olarak Sanayi 4.0'ı Türkiye gündemine taşıdıklarını ifade etti.

Sanayi 4.0'ın en büyük kaynağının bilgi olduğuna işaret eden Yorgancılar, "Bilginin merkezi üniversiteler. Model fabrika için yaklaşık 700 metrekare kapalı alan lazım. Bu fabrika büyük bir ihtimalle organize sanayi bölgelerinde veya üniversiteler bünyesinde olacak. Proje, Sanayi 4.0'ın dönüşümü için çok anlamlı, Ankara'da yapılacak ilk uygulamayı merakla bekliyoruz." dedi.


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