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İzmirli ve Antepli iş kadınları ortak projede çalışacak

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) ile Gaziantep Girişimci Kadınları Destekleme Derneği (GİKAD) ortak projeler üretip iş birliği yapma kararı aldı. İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, kadın derneklerinin beraber iş yapma potansiyelinin yüksek olduğunu belirtti.

İzmirli ve Antepli iş kadınları ortak projede çalışacak

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) ile Gaziantep Girişimci Kadınları Destekleme Derneği (GİKAD) ortak projeler üretip iş birliği yapma kararı aldı. İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, kadın derneklerinin beraber iş yapma potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, “Önümüzdeki dönemde Gaziantepli iş kadınları ile omuz omuza çalışmaktan mutlu olacağız” dedi.

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) olarak Gaziantep Girişimci Kadınları Destekleme Derneği (GİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Aşnük ve üyeleri Nihal Tütüncüler’i ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, yapılan toplantıda iki kadın derneğinin ortak projeler üretmesi konusunda fikir birliğine varıldığını söyledi. Bu konuda neler yapılabileceğini, iş birliklerinin geliştirilmesi, yeni projeler üretilmesi konusunda ilke kararı aldıklarını söyleyen İZİKAD Başkanı Sezgin, “İki kentin iş kadınlarının problemleri, sıkıntıları ve öncelikleri farklı görünse de özünde kadın olmaktan kaynaklı bir ortaklaşma söz konusu. Türkiye’nin tüm iş kadınlarının problemleri aslında aynı. Bu konuda farkındalık yaratmak ve iş yaşamındaki kadınların problemlerine eğilmek, iş yaşamına kadınların daha aktif katılımını sağlamak konusunda her türlü iş birliğine İZİKAD olarak hazırız. GİKAD’ın da benzer düşüncelere sahip olduklarını gördük ve iş birliği konusunda neler yapılacağını görüştük” diye konuştu.

GİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Aşnük de İZİKAD ile işbirliğine hazır olduklarını belirterek, “Covid-19 sonrası dönemde ilişkileri geliştirerek ortak zeminde işbirlikleri geliştirmeye karar verdik. Umuyorum Gaziantep ve İzmir iş kadınlarının ilgisini çekecek projeler üreteceğiz” diye konuştu.

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