İzocam'dan endüstriyel binalar için iki yeni ürün

İSTANBUL (AA) - İzocam, gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmaları sonucunda mineral yün ürün grubuna iki yeni ürün daha ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yerinde uygulama yapılan metal binaların çatı ve cephelerinde iki metal levha arasında kullanılan İzocam Endüstriyel Bina Levhası (EBL) ve İzocam Endüstriyel Bina Levhası R+ (EBL R+) ısı ve ses yalıtımı ile yangın güvenliği sağlarken hafifliği sayesinde kolayca taşınıyor ve esnek yapısıyla kolay uygulanabiliyor.

Bu ürünlerin bir diğer özelliği ise bünyesine su almayarak, bu sayede, yağmur suyunun ürüne zarar verme riski ortadan kalkıyor, zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlanıyor.

Endüstriyel yapılara ısıl konfor getirmeyi hedefleyen ürünler, çevre dostu olmalarıyla da dikkat çekiyor. İzocam'ın CE ve EUCEB belgelerine sahip ürünlerin kalitesi, uluslararası alanda da kabul görüyor.

İzocam'ın yeni ürünlerinden EBL 37 mW/mK ısı iletkenlik değerine sahipken, EBL R+ ise 35 mW/mK iletkenliğe sahip olarak tasarlandı. Bu özellikleriyle etkin ısı yalıtımı yapan malzemeler, enerji verimliği konusunda iddialı.

Türkiye'de yalıtım sektörüne izocamlatma sözcüğünü kazandıran İzocam'ın, endüstriyel binalarda, yerinde yapılan metal çatı ve duvar uygulamalarında kullanılmak üzere sektöre sunduğu bu ürünlerin uygulanması da son derece pratik. Kendi kendini taşıyabilen, eğilmez sarkmaz ve bunlarla birlikte esnek nitelikteki ürünler uygulama kolaylığı sunuyor.





- "Yalıtım malzemelerinin kalınlığı son derece önemli"





İzocam Genel Direktörü Levent Gökçe, farklı kalınlıklarda üretilen İzocam Endüstriyel Bina Levhası ve İzocam Endüstriyel Bina Levhası R+'ın ısı ve ses yalıtımının yanı sıra, A1 sınıfı yanmaz özelliği sayesinde yangın güvenliği sağladığını belirtti.

Gökçe, şunları kaydetti:

"Yalıtım malzemelerinin kalınlığı son derece önemli. Türkiye 2017 yılında enerji hammaddeleri ithalatına 37 milyar dolardan fazla ödeme yaptı. Son 10 yılda enerji ithalatımızın ülke ekonomisine bedeli 400 milyar doların üzerinde. Tükettiğimiz enerjinin yaklaşık dörtte üçünü dışarıdan ithal ediyoruz. Bu düzeyiyle enerji ithalatı, dış ticaret açığının en önemli kısmını oluşturuyor. Cari açığı daha düşük seviyelere indirmek ve enerjide aşırı dışa bağımlılığımızı azaltmak açısından konutlarımızda yapacağımız enerji tasarrufu büyük önem taşıyor. Doğru malzeme ve uygun kalınlık ile yalıtım yapılan binalar enerji tasarrufu için atılacak en büyük adımdır. İzocam'ın yeni ürünleri, 37 mW/mK ısı iletkenlik değerine sahip EBL ile 35 mW/mK ısı iletkenlik değerine sahip EBL R+ önemli bir ihtiyaca çözüm getiriyor."

Gökçe, alışveriş merkezleri, sanayi yapıları, spor salonları, hastaneler, okullar gibi mekanlarda yangın dayanımı yüksek yanmaz yalıtım malzemeleri kullanımının oldukça önemli olduğunu kaydetti.

İzocam olarak son dönemde, Ar-Ge çalışmalarında yangın güvenliğine odaklandıklarını belirten Gökçe, "İnsanların toplu olarak bulunduğu yapılarda yangın dayanımı yüksek yanmaz yalıtım malzemeleri kullanımı oldukça önemli. Biliyoruz ki meydana gelebilecek olası yangınlarda, cam yünü ve taş yünü gibi yanmaz yalıtım malzemeleri yangının başlangıcını ve yayılmasını engelleyecek, can ve mal kayıplarını azaltacak." ifadelerini kullandı.





