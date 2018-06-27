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İZTO Eğitim ve Sağlık Vakfı Başkanı Özgener oldu

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Eğitim ve Sağlık Vakfı başkanlığına İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener seçildi. Vakfın üniversitesi olan İzmir Ekonomi Üniversitesinde olağanüstü toplanan vakıf mütevelli heyeti seçime...

İZTO Eğitim ve Sağlık Vakfı Başkanı Özgener oldu

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Eğitim ve Sağlık Vakfı başkanlığına İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener seçildi.

Vakfın üniversitesi olan İzmir Ekonomi Üniversitesinde olağanüstü toplanan vakıf mütevelli heyeti seçime gitti.

Seçimde Özgener ile vakfın ve İZTO’nun eski başkanı Ekrem Demirtaş yarıştı.

Kullanılan 216 oyun 163’ünü alan Özgener vakfın yeni başkanı oldu. Demirtaş 52 oy alırken 1 oy da geçersiz sayıldı.

Demirtaş 17 yıldır vakfın başkanlığını yürütüyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık VakfıİZTO
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