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İZTO genç girişimciye destek olacak

- İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Demirtaş: - "Çağrımız kapsamında 55 girişimci başvurdu, 500 bin lira bütçe ile bu projelerden seçtiklerimize melek yatırımcı olacağız"

İZTO genç girişimciye destek olacak

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir Ekonomi Üniversitesi ile kurdukları Embryoniks Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ’nin mevcut sermayesi üzerinden yenilikçi projelere melek yatırımcı olarak destek vereceğini açıkladı.

Demirtaş, yaptığı açıklamada, Oda olarak girişimcilik olgusunun gelişmesi adına çalışmalar yaptıklarını, İzmir'den başarı hikayesi çıkarmayı arzu ettiklerini ifade etti.

İzmir’de hızla gelişen bir girişimcilik ekosistemi olduğunu ifade eden Demirtaş, tüm girişimcilere çağrı yaptıklarını, 31 Temmuz'a kadar girişimcilerin başvurularını yaptıklarını ifade etti.

Demirtaş, şunları kaydetti:

"Çağrımız kapsamında 55 girişimci başvurdu ve ön görüşmeler tamamlandı. Şimdi sırada yatırımcı sunumu yapma ve değerlendirilme aşaması var. Kurulumuzca uygun bulunan girişimcilerimize Embryoniks AŞ’nin mevcut sermayesi üzerinden küçük hisseler karşılığı melek yatırım yaparak girişim şirketinin büyümesini ve İzmir'den başarı hikayeleri çıkarmayı hedefliyoruz. 500 bin lira bütçe ile bu projelerden seçtiklerimize melek yatırımcı olacağız. Gerekirse daha da fazla sermaye ayırabiliriz."

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Ekrem DemirtaşİZTOMelek Yatırımcı
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