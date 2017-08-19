Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam sanal koruma Mehmet Köse Muhammet Beşir
Dev domates ilgi çekiyor
Dev domates ilgi çekiyor
Ulaşımda havalı büyüme
Ulaşımda havalı büyüme
Ajda Pekkan Bodrum'da konser verdi
Bodrum'dan Ajda geçti
HAVELSAN sınavı geçti
HAVELSAN sınavı geçti
“Marmara'nın incisi“ Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Tekirdağ tatilcileri bekliyor

İZTO iki günde 14 yabancı heyet ağırladı

İzmir Enternasyonel Fuarı'na katılmak üzere İzmir'e gelen 14 yabancı heyet, İzmir Ticaret Odasını ziyaret etti

İZTO iki günde 14 yabancı heyet ağırladı

İZMİR (AA) - İzmir Enternasyonel Fuarı'na (İEF) katılmak üzere İzmir'e gelen 14 yabancı heyetin, İzmir Ticaret Odasını (İZTO) ziyaret ettiği belirtildi.
İZTO'dan yapılan açıklamada, 17-18 Ağustos'ta gerçekleştirilen ziyaretlerde 4 farklı ülkenin odaları ile anlaşma imzalandığı ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İZTO Başkanı Ekrem Demirtaş, Tataristan Ticaret ve Sanayi Odası, Rusya Lipetsk Ticaret ve Sanayi Odası, Togo Ticaret ve Sanayi Odası ve Tacikistan Sugd Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası ile kardeş oda anlaşması imzaladıklarını belirterek, "Bu ziyaretler İEF’nin kentimiz ve ülkemiz dış ticaretini artırmak için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Yabancı heyetlerin odamıza göstermiş olduğu bu ilgi de dış ticaret için yaptığımız çalışmaların ve gücümüzün göstergesi. İki günde 14 yabancı heyet ağırlayarak dünya odası olduğumuzu gösterdik." değerlendirmesinde bulundu.
Açıklamada, Kosova Altyapı Bakanı Hanefi Muharremi, Afganistan Maliye Bakan Yardımcısı Khalid Payenda, Tacikistan Sugd Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Komilov Firdavs, Togo Ticaret ve Özel Sektör Geliştirme Bakanı Bernadette Essosimma Legzim, Myanmar Ticaret Bakanı Than Myint, Somali Planlama, Yatırım ve Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Fahma Ahmed Nur, Saint Lucia Ticaret, Uluslararası Ticaret, İşletmelerin Gelişimi ve Tüketici İşleri Bakanı Bradley Felix'in de İZTO'yu ziyaret eden heyetlerde yer aldığı bildirildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İZTOEkrem Demirtaş86. İEF
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5