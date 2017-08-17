İZTO ile Rusya'nın Lipetsk Ticaret ve Sanayi Odası

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Odası (İZTO) ile Rusya'nın Lipetsk şehri ticaret ve sanayi odası arasında "kardeş oda" protokolü imzalandı.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Oda'da düzenlenen imza töreninde, İzmir'in hem tatil hem de iş için cennet olduğunu söyledi.

Demirtaş, 4 milyonun üzerinde nüfusa sahip İzmir'in bir liman kenti olduğuna ve sanayinin her kolunda geliştiğine dikkati çekerek, kentten, Okyanusya'daki 3 küçük ada haricinde dünyanın her yerine ihracat yapıldığını belirtti.

İzmir'in aynı zamanda fuarlar şehri olduğunu dile getiren Demirtaş, kentte yılda 32 fuar düzenlendiğini, dünyanın en büyük mermer, gelinlik ve ayakkabı fuarlarının burada yapıldığını ifade etti.

Demirtaş, Rusya'nın, ilk yıllarından beri Uluslararası İzmir Fuarı'na katıldığını belirterek, "(Rusya ile ilişkilerimiz mükemmel seviyede) diyemeyiz. Olması gerekenden geride. Çok daha iyi olabilir. Rusya ile aramızda buzlar vardı ama hiçbir şey için geç değil. Bundan sonra ilişkileri daha iyi yerlere götürmek için çalışmak bizim görevimiz." diye konuştu.

Lipetsk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Anatoliy Vasiljevich Goltsov da Türk iş adamlarıyla bir araya gelmeyi çok önemsediklerini, gelecekte partner olma potansiyellerinin bulunduğunu söyledi.

İzmir'e gelmeden önce detaylı bir hazırlık yaptıklarını, Lipetsk'in tecrübelerinin Türk iş adamlarıyla bağlantılara dönüşmesini beklediklerini anlatan Goltsov, şunları kaydetti:

"Biz bir çok ülke ile çalışıyoruz. Bazı siyasi konular var ama iş adamları durdurulamaz. Bölgemiz iş adamları için cazibe merkezi haline geldi. Metal üretiminde Rusya'da birinciyiz. Buzdolabı ve çamaşır makinelerinin yüzde 50'sini üretiyoruz. Kanalizasyon ve su tesisatları için kullanılan boruları Türkiye'ye ihraç ediyoruz. Tavuk, dana eti, ilaç üretiyoruz."

Konuşmaların ardından İZTO ile Lipetsk Ticaret ve Sanayi Odası arasında "kardeş oda" protokolü imzalandı.





