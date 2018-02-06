İZTO ile Zanzibar Ticaret Odası “kardeş“ oldu

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Zanzibar Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

İZTO binasında yapılan törende konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, yaklaşık 3 ay önce odanın yeni binasının ilk yabancı konuğunun Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondu olduğunu ifade etti.

Kiondu'ya, Zanzibar Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası ile iş birliğini arttırmak üzere "kardeş oda" anlaşması imzalayabileceklerini aktardığını belirten Demirtaş, bu anlaşmayı imzalamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Tanzanya'nın, Afrika'nın en güçlü 10 ekonomisi arasında yer aldığına dikkati çeken Demirtaş, "Yaklaşık 54 milyonluk nüfusu ile fırsatlar barındıran büyük bir pazar. Ana karaya yaklaşık 50 kilometre açıkta bulunan Zanzibar ise bu güzel ülkenin turizm cenneti. Yaklaşık 1 milyon nüfusa sahip adayı ziyaret eden turist sayısı her geçen yıl artıyor. 2016 yılında 376 binden fazla turist ağırlamış. Tarım, gıda işleme, balıkçılık ve baharat ürünleri iş birliği kurulabilecek başlıca diğer sektörler." diye konuştu.

Demirtaş, "kardeş oda" anlaşmasıyla ilişkilerin daha da güçleneceğine inandıklarını vurgulayarak, anlaşmanın istihdama da faydalı olmasını temenni etti.

Büyükelçi Elizabeth Kiango Kiondu da iki ülke arasında ilişkilerin giderek arttığını bunun da sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti.

- "Türk yatırımcılarını bekliyoruz"

"Kardeş oda" anlaşmasının büyük önem arz ettiğini dile getiren Kiondu, "Bu anlaşmalar sonucu ilişkilerin olağanüstü artmasını bekliyoruz." dedi.

Ülkesinin Afrika'nın doğuya açılan kapısı olduğunu ve yabancı yatırımcıları çekmek için politikalar geliştirdiğini aktaran Kiondu, ülkede bulunan 5 serbest bölgede yatırımcılara öncelik tanıdıklarını ifade etti.

Türk yatırımcıların bölgesel olarak bu avantajlardan faydalanabileceğine dikkati çeken Kiondu, anlaşma ile sadece ekonomik olarak değil kültürel olarak da birliktelik sağlanacağına değindi.

Kiondu, Türkiye'nin 2023 vizyonlarını yakından takip ettiğini belirterek, "Bizim de 2025 vizyonumuz var. Bu alanda benzer çalışmaları yürütüyoruz. Beraber vizyonlara ulaşmak için çaba sarf edebiliriz." diye konuştu.

Zanzibar Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Başkanı Toufiq Salim Turky ise Türkiye'ye çok geldiğini ancak İzmir'i ilk defa gördüğünü söyledi.

Bir ada şehri olan Zanzibar'ın tarihi zenginliğinin yanı sıra turizm ve tarım anlamında çok ciddi bir potansiyelinin olduğuna değinen Turky, şöyle konuştu:

"Adada turizm anlamında yatırım fırsatı var. Zanzibar tarçın, biber, karabiber ile baharat adası olarak da bilinir. Tarım işleme konusunda ülke olarak geride kaldık. Her şeyi ithal ediyoruz. Tanzaya'dan 600 milyon nüfusa sahip doğu Afrika'ya çok rahat ulaşılabilir. Bizim ülkemize yatırım yaparsanız rekabet eden konumunda değil monopol konumda olacaksınız.Türk yatırımcıları ülkemize bekliyoruz."

Daha sonra Turky ve Demirtaş, odalar adına "kardeş oda" anlaşmasını imzaladı.