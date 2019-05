Jabra'nın Elite 85h kulaklığı Hepsiburada'da

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, Jabra markasının ocak ayında tanıtımını yaptığı Jabra Elite 85h kulaklık, 14 Mayıs'tan itibaren Türkiye'de ilk olarak Hepsiburada'da satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 35'ten fazla kategoride 22 milyonu aşkın ürün çeşidini avantajlı fiyat ve kampanyalarla müşterilerine ulaştıran Hepsiburada, müzikseverlerin ve her an her yerde yoğun telefon görüşmesi yapan profesyonellerin yüzünü güldürdü.

14-31 Mayıs'ta yalnızca Hepsiburada üzerinden avantajlı fiyatıyla satılacak olan ürün, iOS ve Android cihazlarla rahatlıkla kullanılabiliyor.

Dışarıdan ses geçirmeyen Elite 85h, şarj edildiğinde Akıllı Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliği açıksa 36 saate kadar, kapalıysa 41 saate kadar kullanılabiliyor.

Titanyum Siyah, Altın Bej ve Lacivert olmak üzere 3 farklı renk seçeceği olan Jabra Elite 85h ürününde 8 adet mikrofon yer alıyor. Bu mikrofonlardan ikisi gürültü önleme amacıyla kullanılırken, dördü Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliğine yardımcı oluyor, altı tanesi ise telefon görüşmeleri ve dijital asistanlarla etkileşim için kullanılıyor. 40 mm özel tasarım hoparlörleriyle mükemmel bir akustik deneyim sunuyor.

Toza ve suya karşı da dayanıklı olan Jabra Elite 85h kablosuz kulaklık, toza ve suya karşı 2 yıl garantisiyle Hepsiburada müşterilerine sunuluyor.Jabra'nın müzik tutkunlarının beğenisine sunduğu yeni kulak üstü kablosuz kulaklık modeli Jabra Elite 85h, Jabra HearThrough teknolojisi sayesinde dışardaki sesleri kullanıcının istediği ölçüde engelliyor.

SmartSound teknolojisi kullanan Jabra Elite 85h, ortamdaki gürültüye göre otomatik olarak adapte oluyor ve mükemmel bir ses deneyimi sunuyor. Jabra Elite 85h kulaklık ile kullanıcılar çevredeki sesler yerine sadece yaptığı görüşmeye veya dinlediği müziğe odaklanabiliyor.

Siri, Google Asistan ve Alexa desteği sayesinde Jabra Elite 85h sesle kontrol edilebiliyor. Akıllı Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliği, 6 binin üzerinde farklı sesi algılıyor ve hareket halinde, kalabalıkta, yalnız modlarından birini seçerek bulunulan ortama uyum sağlayarak, sesin hep aynı kalitede duyulmasına olanak tanıyor.