Jane Austen’lı yeni 10 sterlin yarın tedavülde

LONDRA (AA) - İngiltere’de üzerinde ünlü İngiliz kadın yazar Jane Austen’in resminin yer alacağı yeni polimer 10 sterlin banknot yarın tedavüle girecek.

İngiltere darphanesi (The Royal Mint) geçen sene piyasa sürülen yeni polimer 5 sterlinin ardından yarın yeni polimer 10 sterlin banknotun tedavüle gireceğini açıkladı.

Yeni 10 sterlinin üzerinde İngiliz bilim adamı Charles Darwin’in yerine İngiliz kadın yazar Jane Austen’ın resmi yer alacak.

Darphane ilk basılan yeni 10 sterlini Kraliçe Elizabeth’e, ikincisini eşi Prens Philip’e ve üçüncüsünü İngiltere Başbakanı Theresa May’e sunacak.

İngiltere’de özellikle koleksiyon yapanlar için yeni banknotların piyasaya sürüldüğü ilk günler büyük önem taşıyor.

Örneğin geçen yıl piyasaya sürülen AA01000017 seri numaralı polimer 5 sterlin müzayedede 4 bin 105 İngiliz sterlinine satılmıştı. Yeni polimer banknotlar öncekilere kıyasla daha dayanıklı olmakla beraber hologram ve renk değiştiren çizgilerin kullanılması nedeniyle daha güvenli.

Polimer 10 sterlin banknotun kullanıma girmesiyle eski 10 sterlinler 2018'in bahar aylarına kadar kullanımda kalabilecek. İngiltere Merkez Bankası (BoE) kademeli olarak zaman içerisinde eski 10 sterlinleri piyasadan çekecek.

Yeni 10 sterlinlerin üzerinde resmi yer alacak olan Jane Austen, 19. yüzyılda yaşamış İngiltere’nin en ünlü kadın yazarlarından. Yazar "Sağduyu ve Duyarlılık", "Gurur ve Ön yargı", "Mansfield Park" gibi pek çok ünlü eseriyle tanınıyor.







