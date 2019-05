Japon ortakla hedef pazar liderliği

İnci Holding ve Japon devi GS Yuasa iştiraki İnci GS Yuasa, Türkiye’deki İnci Akü ana bayilerinden temsilcilerle bu kez de Bodrum’da buluştu. İnci Holding ve Japonya’nın akü devi GS Yuasa iştiraki İnci GS Yuasa’nın öncü markası İnci Akü, konvansiyonel ürün gamında üstün performanslı, iki kat daha uzun ömürlü ve yüzde 20 daha fazla marş basma gücüne sahip yeni ürünü Maxim A’yı ana bayi temsilcilerine tanıttı. Start/Stop ve konvansiyonel araç aküleri olmak üzere her iki ürün ailesini de tamamen yenileyen İnci Akü, teknoloji liderliğini, üretim uzmanlığını ve yenilikçi yaklaşımını yansıtan ürünlerinin yeni imajıyla ilgili de bayilerini bilgilendirdi. 35 ana bayi temsilcisinin katıldığı etkinlikte eğitimci, yazar ve iletişim uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, ‘İletişimin hayatımızdaki yeri’ temalı bir konuşma gerçekleştirdi.



Elbirlik: Dünyanın dört bir yanında milyonlarca araca enerji veriyoruz



Toplantıda konuşan İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, “Japon ortağımızın gücüyle, son teknolojimiz ve ilk günkü enerjimizle İnci Akü’nün yeni ürün serisini bugün sizlere sunmaktan gurur duyuyorum. İleri teknolojiyle üreten, bu teknolojiyi transfer eden ve dünyadaki enerji depolama sorununa çözüm odaklı projeler geliştiren bir yaklaşımla müşterilerimiz, çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve çevremiz için en güvenilen enerji depolama şirketi olmayı hedefleyerek çıktığımız bu yolda sizlerin de desteğiyle basamakları hızla tırmanmaya devam ediyoruz” dedi. Elbirlik sözlerine, “İnovasyona verdiğimiz değer ile Japon teknolojisini bir araya getirdik. Kalite standartlarımızı yükselterek yatırımlarımızı artırdık. Japon ortağımızın bilgi birikimini yanımıza alarak gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmalarımızın ilk meyvesi olan İnci Akü serisini ve yepyeni ürünümüz Maxim A’yı satış sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Değişen dünya trendlerine adapte olarak daha da güçlendik. Bildiğiniz gibi daha güçlü performansları ve daha enerjik tasarımlarıyla yeni ürünlerimiz raflarda yerini alıyor.Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca araca enerji veren İnci Akü, sizlerden aldığı güçle daha nice başarılar elde edecek. Her zaman belirttiğim gibi gücünüze ve gücümüze inanıyoruz. Artık hedefimiz pazar liderliği” dedi.



Tellici: Hedefimiz 2020’de binek akü pazarında lider olmak



İnci Holding ve GS Yuasa iştiraki İnci GS Yuasa’nın öncü markası İnci Akü’nün Japon ortaklığı, Ar-Ge yatırımları ve üretim teknolojisinin gücüyle teknolojide sektöre öncülük ettiğini vurgulayan İnci GS Yuasa Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Gökçe Yılancıoğlu Tellici, “İnci Akü’nün yenilenen ürünleri Şimdi Japon teknolojisiyle daha çok enerji, daha çok güç sunuyor”. 2015 – 2019 yıllarına baktığımızda her yıl pazarın üzerinde büyüyerek pazar payımızı başarılı şekilde arttırıyoruz. Sizlerden aldığımız destekle, gücümüzle, enerjimizle, güçlü bir şekilde geliyoruz. Hedefimiz 2020’de binek akü pazarında liderlik koltuğuna oturmak” dedi.



Toplantıda İnci Akü’nün geliştirdiği “e-garanti” uygulaması, ‘Sadakat Programı’ ve yol yardım desteği gibi sektörünün ilk ve tek uygulamalarına örnek gösterilen çalışmalar da detaylı olarak anlatıldı. Yeni dönem projelerin yanı sıra ‘Neden İnci Akü satmalıyım?’ konusuna da yer verildi. İki gün süren etkinlik Bodrum’da yelken aktivitesi sonrasında gerçekleştirilen gala gecesiyle sona erdi.