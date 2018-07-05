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Japon yatırımcıya İzmir daveti

İZMİR (AA) - İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) tarafından kentteki yatırım fırsatları Tokyo'da anlatıldı. İZKA'dan yapılan açıklamaya göre, İzmir'in tanıtımı amacıyla, BM Sınai Kalkınma Örgütü...

Japon yatırımcıya İzmir daveti

İZMİR (AA) - İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) tarafından kentteki yatırım fırsatları Tokyo'da anlatıldı.

İZKA'dan yapılan açıklamaya göre, İzmir'in tanıtımı amacıyla, BM Sınai Kalkınma Örgütü Yatırım ve Teknoloji Geliştirme Ofisi ve Japonya Ortadoğu İşbirliği Merkezi (JCCME) iş birliğinde Tokyo'da yatırım tanıtım turu düzenlendi.

Bu kapsamda, yatırım yapma potansiyeli bulunan global firmalara ziyaretlerde bulunuldu ve 120 global Japon firma temsilcisinin katılımıyla bir tanıtım semineri yapıldı.

İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, Japonya'ya 2012 yılından bu yana düzenli olarak gittiklerini belirtti.

Yavuz, "Japon firmaların İzmir'e ilgisi gün geçtikçe artıyor. İzmir'de yatırımı bulunan Japon firmaların varlığı ve bu firmaların sayısının her geçen gün artıyor olması bu ilginin somut göstergesi. İlerleyen günlerde çeşitli Japon heyetlerini İzmir'de ağırlayacağız. Bu kapsamda yeni Japon yatırımlarını kamuoyuna açıklıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler de bölge olarak Japonya'yı hedef ülke seçtiklerini belirterek, bölgede yatırımı bulunan Pigeon Group firması üst düzey yöneticilerinin de katılımıyla düzenlenen tanıtım turunun yatırımlarla sonuçlanacağına inandığını kaydetti.

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ESBAŞİZKAJaponyaYabancı Yatırım
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