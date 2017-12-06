Japonlar 'akıllı makarna'yı sevdi

KONYA - Abdullah Doğan

Konya'da makarna üretimi yapan bir firmanın TÜBİTAK desteği ile 3 yıl süren çalışmasının ardından geliştirdiği, E vitamini, fosfor ve protein bakımından zenginleştirilen makarna, Japonya başta olmak üzere 10 ülkeye ihraç ediliyor.

Faaliyetine 1998'de başlayan Selva Gıda, un, irmik ve makarna üretimiyle sektörde adından söz ettiriyor. Üretiminin yarısını iç piyasada satan şirket, 90 ülkeye ihracatıyla da ekonomiye katkı sunuyor.

Şirketin Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karakuş, AA muhabirine, son dönemde sağlıklı yaşam ve beslenmeyi destekleyen ürün grubu üzerine yoğun çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Buğdayın özünden elde edilen rüşeym başta olmak üzere yulaf kepeği, tam buğday unu ve glutensiz un üretimine ağırlık verdiklerini anlatan Karakuş, TÜBİTAK ile 3 yıl süren çalışmanın ardından sağlıklı yaşamı destekleyen makarna formları geliştirdiklerini dile getirdi.

"Akıllı makarna" 10 ülkeye ihraç ediliyor

Karakuş, E vitamini, fosfor ve protein barındırdığı için "akıllı makarna" adı verilen ürünün endüstriyel üretimini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu ürünün makarna formatında patentleri alındı. Uzun soluklu bir çalışma var. Onlar da neticeye bağlandı. Hem karnınız doyacak hem de vücudunuzun ihtiyacı olan vitaminleri karşılayacaksınız. Bu 'akıllı makarna'yı Japonya başta olmak üzere 10 ülkeye satıyoruz. Japon tüketiciler bunu sevdi. Talep giderek artıyor." diye konuştu.

Japonların damak tadına göre makarna

Firmanın dış ticaretteki en önemli pazarının Uzakdoğu ülkeleri olduğuna dikkati çeken Karakuş, şunları kaydetti:

"Japonya bunların başında geliyor. Bu ülkedeki tüketiciler bizim için çok önemli. Ticaretimizin gelişme içerisinde olduğu bir ülke. Japonların taleplerini değerlendiriyoruz. Onların damak tadına göre makarna üretiyoruz. Japonya özellikle yeni geliştirdiğimiz bu ürünlerde ciddi bir yol arkadaşı bizim için. Çok değerli bir pazar ve toplam ihracatımızın yüzde 20'sini oluşturuyor. Bu ülkeye yaklaşık 3 bin ton ihracatımız var."