Japonlar, Türkiye'deki Şehir Hastanesi işletmeciliğini örnek alıyor

İSTANBUL (AA) - Japonya'nın en büyük yatırım şirketlerinden Sojitz firması yetkilileri, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından işletilen hizmetleri, kendi ülkelerindeki Kamu Özel İş birliği Modeli ile faaliyet gösteren hastanelere taşımak için iki gün boyunca incelemeler gerçekleştirdi.

Rönesans Sağlık Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, Kamu Özel İş birliği (PPP) modeli kapsamında hayata geçirmeye hazırlandığı, İkitelli Şehir Hastanesi'nin ortağı Japon Sojitz firmasının üst düzey yöneticileri Mr. Goda Shohei, Mr. Noboru Sumiyama ve Mr. Yasuhide Machida hastaneyi ziyaretlerinde, Rönesans Sağlık Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Kaan Ekerman, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş ve Rönesans İşletme Hizmetleri Adana Şehir Hastanesi İşletme Müdürü Mehmet Karakuş tarafından konuk edildi.

Japon misafirler, Acil Eylem Planları Hazırlıkları ve Envanter Yönetimi başlıkları altında gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, konferans salonunda, hastanenin tanıtımı ve işletmecilik hizmetleriyle ilgili bilgi alıp, geçtiğimiz günlerde hastanede gerçekleştirilen yangın tatbikatına ilişkin videoyu izledi. Japon misafirler daha sonra yaptıkları saha gezisinde, dünyaca ünlü global altyapı ve proje finans platformu Infrastructure Journal Global tarafından verilen Avrupa'nın En iyi PPP Projesi ödülünün sahibi olan hastanedeki işletmecilik hizmetleri modelini inceledi.

Bu modeli kendi ülkelerindeki PPP ile faaliyet gösteren hastanelere taşımak isteyen Japon heyet, teşhis ve tedavide son teknoloji cihazların kullanıldığı hastanede, işletmecilik hizmetlerinin de yüksek teknoloji sayesinde güvenle gerçekleştirildiğine tanık oldu.

Canlıların yanı sıra cansız her türlü nesnenin dokunmadan belirli bir mesafeden tanınmasına ve izlenmesine imkan veren RFID teknolojisi hakkında bilgi alan Japon heyet, okuyucu, konum verici ve aktif etiket sayesinde demirbaşların dolaşımını monitörden izledi.

Yenidoğan servisini de ziyaret eden heyet, yine aynı teknoloji sayesinde bebek kaçırmanın mümkün olamayacağını bir oyuncak bebekle deneyimleyerek gördü.

Japon heyet, 7/24 hizmet veren Yardım Masası'nı ziyaret edip, işleyişi hakkında bilgiler aldıktan sonra, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Laboratuvar, Sterilizasyon Ünitesi işleyişini de yerinde inceledi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, Japon heyeti ziyaretinde, sahip oldukları ileri teknoloji medikal ekipmanlarıyla sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı hastaneleri arasında yer alan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin, geçtiğimiz günlerde, HIMSS'in üst düzey yöneticilerinin incelemelerinin ardından güçlü dijital altyapısı ile HIMSS 6 sertifikası almaya hak kazandığını belirtti.

Ülkelerinde tescilli dijital hastane bulunmayan Japon heyet üyeleri, İl Sağlık Müdürü Özer'den, Kamu Özel İş birliği modelinin işleyişi konusunda da detaylı bilgi aldı.