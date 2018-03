Japonlarla imza atıldı, rota ABD'ye çevrildi

İSTANBUL (AA) - DİLARA ZENGİN - Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) ile iş birliği anlaşması imzalayan Türk Eximbank, yeni roadshow programı için rotasını ABD'ye çevirdi.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) ile imzaladıkları anlaşmanın ardından Eximbank'ın uluslararası ortaklıkları ve faaliyetlerine ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türk Eximbank'ın geçen yıl İngiltere, Fransa ve Belçika gibi ülkelerin ihracat destek kuruluşlarıyla anlaşmalara vardığını hatırlatan Yıldırım, "Japonya’nın doğrudan finansman sağlayan ihracat kredi destek kuruluşu JBIC ile iş birliği anlaşması imzaladık. Bu, Türk Eximbank olarak JBIC ile yaptığımız ilk anlaşma. JBIC ile imzalanan bu anlaşmanın önümüzdeki dönemde hem şirketlerimizin her iki ülkede yapacağı dış ticarete hem de üçüncü ülkelerde birlikte yapılacak projelere ve ihracata önemli ölçüde faydalı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca bu anlaşmaların daha faydalı olması için önümüzdeki dönemde JIBC ile farklı çalışmalar da yürüteceğiz." diye konuştu.

- Eximbank 21 Şubat'ta ABD'li yatırımcılarla buluşacak

Yıldırım, geçen yıl 30'a yakın Japon bankası ve finans kuruluşu ile roadshow programlarını yaptıklarını belirterek, bu faaliyetlerin sonuçlarını 2018'de görmeyi ümit ettiklerini dile getirdi.

Uluslararası piyasalardan orta ve uzun vadeli kaynak sağlamak için Japonya, Çin, Avrupa ve ABD'nin banka ve finans kuruluşlarının hepsiyle çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Yıldırım, "Japonya'daki roadshow programının bir benzerini de 21 Şubat'tan itibaren ABD'nin New York, Boston ve Los Angeles şehirlerinde yapacağız." ifadesini kullandı.

Yıldırım, orta ve uzun vadeli kaynak temini açısından roadshow programlarının son derece etkili olduğuna dikkati çekerek, "Umuyorum ki bu programda da başarılı olacağız. İhracatçılarımızın kısa vadeli talepleri yanında bizden orta ve uzun vadeli kaynak talepleri var. O nedenle biz bu roadshowlara önem veriyoruz. Bu organizasyonlar da bugüne kadar son derece başarılı geçti." dedi.

- "Uluslararası projeler bakımından çok boyutlu beklentiler içerisindeyiz"

Kasım 2017'de gerçekleştirilen Asya Eximbankaları Forumu'nda Tayland Eximbank'ı ile de bir anlaşma imzaladıklarına dikkati çeken Yıldırım, "Endonezya Eximbank'ı ile de önümüzdeki yıl bir anlaşma imzalamayı kararlaştırdık. Asya ülkeleri önümüzdeki dönemde daha çok iş birliği yapmayı planladığımız ülkeler. Avrupa ülkeleri ve ABD eximbankalarıyla da yaptığımız anlaşmalar son derece kapsamlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, iş birliği anlaşmalarından beklentilerine değinerek, şunları kaydetti:

"Asya ülkelerindeki bankalardan, başta Japonya olmak üzere, ülkemiz ve ihracatçılarımız adına bu anlaşmalarla şunları bekliyoruz; birincisi orta ve uzun vadeli kaynak sağlama bakımından doğrudan fonlama imkanlarının artırılması, ikincisi bu ülkelerle ticaretimizin artırılması, üçüncüsü de bu ülkelerin şirketleriyle bizim Türk şirketlerinin kendi coğrafyamızda Asya’da ve Afrika kıtasında ortak projeler yapmalarının önünün açılması ve yapılan işleri çoğaltmak. O nedenle bizim ihracatımıza çok yönlü etkisi olabilecek fonlama ihracat ve uluslararası projeler bakımından çok boyutlu beklentiler içerisindeyiz."

Türkiye'nin Afrika açılımında Türk Eximbank'ın da önemli bir rol oynadığına işaret eden Yıldırım, Sudan'daki kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşlarıyla ticaret ve projeleri artırmak için çalışma yürüttüklerini anlattı.

- "46 milyar dolar hedefine ulaşmakta inançlıyız"

Yıldırım, ihracatçıların orta ve uzun vadeli beklentileri bakımından Türk Eximbank'ın en önemli kaynağının uluslararası kaynaklar olduğunu belirterek, "Bunu da hem Türkiye içindeki orta vadeli işletme kredileri ve ihracatçılarımızın yatırım kredilerinde, ayrıca uluslararası projelerin ve alıcıların, ihracata diğer ülkelerdeki ithalatçıların yani Türk mallarını ve hizmetini ithal eden yabancı şirketlerin alıcı finansmanında kullanıyoruz. Türk Eximbank’ı olarak ihracatı, bir taraftan içeriden destek sağlarken, dışarıdan da ithalat talebi oluşturarak ve o talebi büyüterek daha fazla destekleme çalışmalarımız var." dedi.

Eximbank'ın ihracata sağladığı kredilere ilişkin hedeflerine de değinen Yıldırım, şöyle konuştu:

"2017 yılını 2016 yılına göre 39,3 milyar dolara artırmak suretiyle, yüzde 19 büyüyerek tamamladık. İhracatçılarımıza desteğimizi, 2018 için 46 milyar dolara ulaştırmayı, dolayısıyla ilave bir yüzde 17 dolar bazında artırmayı hedefledik. Buna doğru da gidiyoruz. Hedefimizi gerçekleştireceğimiz konusunda da son derece inançlıyız. 2017’de verdiğimiz destekle Türkiye ihracatının yüzde 25’ini finanse etmiş olduk, 2018 sonunda bu desteği 2 puan daha artırarak yüzde 27'ye ulaştırmış olacağız. Yıl sonu hedefimizi yüzde 27 olarak gerçekleştirmede son derece kararlıyız."

Yıldırım, Türk Eximbank'ın, ihracat ve uluslararası projeler konusunda ihracatçıların ve proje şirketlerinin doğrudan finansman, sigorta, garanti, teminat mektubu bakımından her türlü ihtiyacının tamamını karşılayan bir kuruluş olmasının onu dünyadaki diğer eximbanklardan farklı kıldığını belirterek, ihracatçıları yurt içinde doğrudan finansman ve sigortayla desteklerken, diğer taraftan da alıcıları finansman, sigorta ve garanti ayağıyla desteklediklerini ifade etti.

Türk Eximbank'ın diğer ülkelerdeki projeleri finanse etmesinin de önemini vurgulayan Yıldırım, "Türk Eximbank olarak 2017 yılına sadece kredi veren ve sigorta yapan bir kuruluş olarak girdik ama 2017’nin sonuna geldiğimizde, bugün itibarıyla artık şirketlerimizin garanti ve yurt dışında projeler için teminat mektubu ihtiyaçlarını da karşılar hale geldik. Ürünlerimize finansman ve sigortanın yanına garanti ve teminat mektubu programlarımızı da ekledik." diye konuştu.